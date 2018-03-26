Ещё
Зеленоградские семьи лучше всех сориентировались в лесу на лыжах
Далее:
Читайте также:
Ещё

Зеленоградские семьи лучше всех сориентировались в лесу на лыжах 

Старое Крюково 1 час назад
Фото: Старое Крюково
24 марта в лесном массиве 8 микрорайона Старого Крюково прошли соревнования по спортивному ориентированию на лыжах.
Как сообщили организаторы в зеленоградском Центре физической культуры и спорта, в соревнованиях приняли участие 38 человек из Зеленограда, СВАО, СЗАО, ЮЗАО, Митино и Горетовки. Участники соревновались на 4-километровой дистанции с 12 контрольными пунктами.
Победителями среди мужчин стали:
М30 — Чухнюк Владимир (Горетовка),
М55 — Чухнюк Юрий (Горетовка),
М70 — Кузнецов Пётр (СВАО).
Среди женщин:
Ж30 — Калыгина Оксана (ЗелАО),
Ж45 — Русакова Светлана (СЗАО).
Среди семейных команд: с детьми до 3х лет — семья Карайченцевых (ЗелАО), с детьми 8-9 лет — семья Околотковых (ЗелАО), с детьми 10-12 — семья Громыко (ЮЗАО).
Старое Крюково: последние новости
Префект Зеленограда поздравил победителей конкурса детского рисунка Выездная «Родительская приемная» встретила посетителей в Старом Крюково Юные музыканты Зеленограда показали свое искусство на сцене Дворца
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какой сериал самый дорогой в истории7
Мэтт ЛеБлан работает актером только ради денег
Особенности застольного этикета разных стран
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Видео
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение