Зеленоградские семьи лучше всех сориентировались в лесу на лыжах

24 марта в лесном массиве 8 микрорайона Старого Крюково прошли соревнования по спортивному ориентированию на лыжах.

Как сообщили организаторы в зеленоградском Центре физической культуры и спорта, в соревнованиях приняли участие 38 человек из Зеленограда, СВАО, СЗАО, ЮЗАО, Митино и Горетовки. Участники соревновались на 4-километровой дистанции с 12 контрольными пунктами.

Победителями среди мужчин стали:

М30 — Чухнюк Владимир (Горетовка),

М55 — Чухнюк Юрий (Горетовка),

Среди женщин:

Ж30 — Калыгина Оксана (ЗелАО),

Среди семейных команд: с детьми до 3х лет — семья Карайченцевых (ЗелАО), с детьми 8-9 лет — семья Околотковых (ЗелАО), с детьми 10-12 — семья Громыко (ЮЗАО).