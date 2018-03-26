Внимание, викторина: «Гоголь. Начало»

«Гоголь. Начало». (Россия, 2017 год, 16+)

31 марта, суббота, 17.55.

Режиссёр: Егор Баранов.

В ролях: Александр Петров, Олег Меньшиков, Евгений Стычкин, Таисия Вилкова, Артем Ткаченко.

«Гоголь. Начало». 1829-й год. Петербуржский судебный писарь по фамилии Гоголь в ярости сжигает свой первый роман под злодейский хохот критиков. Впрочем, сей демарш не отвращает интереса следователя Якова Гуро от личности Гоголя. Уж больно любопытные видения кошмарят горе-писателя, благодаря которым Гуро с легкостью раскрыл дело о бытовом убийстве. Всего-то нужно было переждать, пока Николай Васильевич вдоволь покается по полу, да запишет пару-тройку непонятных и несвязанных, на первый взгляд, слов. Вулкан, крест, барашек. Бред? Только не для опытного следователя. Что для одного набор слов, для другого — ключи к тайнам.

Несколько произведений Гоголя, любимые герои и узнаваемые характеры его рассказов, автобиографичные события, мрачные просторы Полтавской губернии и мистические улочки Петербурга — всё это переплелось в аутентичном русском хорроре «Гоголь. Начало» — кровавом, зрелищном и динамичном.

«АиФ» совместно с телеканалом ТНТ проводит викторину «Почувствуйте нашу любовь!» Вам надо обязательно посмотреть фильм на ТНТ в указанный день и ответить на вопросы викторины по электронному адресу aif@mosaica.ru или по почте по адресу ул. К. Маркса, 41.

Победители получат призы: бокалы, диски с сериалами, футболки, термокружки с логотипом телеканала.

Кого сыграла в фильме Юлия Франц?

1. Дочь кузнеца

2. Дочь мельника

3. Дочь следователя

Под каким псевдонимом иногда издавался Н. В. Гоголь?

1. В. Алов

2. К. Ольгин

3. С. Ушков

Что часто было странным в образе Гоголя при его пробуждениях?

1. Сломанные ногти

2. Грязные ступни

3. Исцарапанные руки

Как называлась вторая глава фильма?

1. Красное знамение

2. Красный закат

3. Красная свитка

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