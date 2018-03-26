Светлана Лобода заинтриговала поклонников новой композицией

Популярная певица Светлана Лобода поделилась с подписчиками своего микроблога небольшим отрывком потрясающего саундтрека «Лети», записанного ею специально для новой части трилогии о Николае Гоголе — «Гоголь. Вий».

Не так давно стало известно, что украинская певица Светлана Лобода готовится вскоре стать мамой во второй раз. Артистка объявила о радостном событии во всеуслышание со сцены Государственного Кремлевского дворца, после чего улетела в Соединенные Штаты Америки, где планирует рожать наследника в одной из клиник солнечного Лос-Анджелеса.

Конечно, на некоторое время певице пришлось отказаться от любой концертной деятельности. Однако она по-прежнему продолжает радовать фанатов своего творчества новыми композициями. Так, накануне в своем персональном Инстаграм-аккаунте Светлана опубликовала небольшой отрывок потрясающего и немного мистического саундтрека «Лети», записанного ею специально для новой части трилогии о Николае Гоголе — «Гоголь. Вий».

«Песня «Лети» записана мной в абсолютно особенном эмоциональном состоянии. И я уверена, что та энергия, которую я вложила в нее, найдёт отклик в ваших душах», — написала в своем микроблоге звездная блондинка. Поклонники в полной мере оправдали ожидания певицы, когда признались, что уже с нетерпением ожидают дня официального релиза полной версии композиции.

«У меня мурашки! Это просто невероятно» «Безумно жду эту песню» «Очень хочу уже ее послушать, ну и на фильм обязательно пойду!» «Как всегда, на высоте! Шикарно! Ждём премьеру» «Очень сильно! Нравится до мурашек»

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 24 Мар 2018 в 10:59 PDT К слову, одна из последних новинок Светланы, сингл «Парень», имела невероятный успех в сети Интернет. По признанию самой артистки, она вложила в создание видеоклипа для упомянутой композиции немало средств и сил, назвав также полученный результат самым дорогостоящим проектом не только в своей карьере, но и в истории всего отечественного шоу-бизнеса. Остается лишь гадать, что же ожидает поклонников Лободы на этот раз.