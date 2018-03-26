Участники проекта «Активное долголетие» из района Марьино побывали на творческом вечере Олега Иванова 

В Кремлевском Дворце прошел творческий вечер композитора Олега Иванова. Его посетили участники пилотного проекта «Активное долголетие» филиала «Перерва».
Композитора поздравили с 70-летним юбилеем друзья и близкие, звёзды кино, театра и эстрады: Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Надежда Бабкина, Тамара Гвердцители, Александр Серов, Сергей Захаров, Азиза, Вячеслав Добрынин, Григорий Лепс, Александр Маршал, Жасмин, Сосо Павлиашвили, Денис Майданов, Дмитрий Колдун, Варвара, Руслан Алехно, Диана Ди, «Сябры», «NEW Самоцветы», «Баян микс», «Непоседы» и другие на менее известные гости.
Вечер прошел в сопровождении симфонического оркестра. (то)