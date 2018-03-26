Бесплатный показ новинки кино прошел в Территориальном центре социального обслуживания «Таганский»

Очередной бесплатный показ фильма прошел 21 марта на площадке Территориального центра социального обслуживания «Таганский».

Как отметила культурный организатор учреждения Вероника Белукова, гости мероприятия в большинстве — посетители Отделения дневного пребывания, тем не менее, оказаться у экрана имеет возможность каждый житель района. Она рассказала, что в минувшую среду вниманию зрителей кинозала представили ленту «Движение вверх». Все присутствующие остались настолько довольны, что просили повторить просмотр.

Кинозал современного типа является одним из самых популярных видов досуга, проводимых в Центре. Посмотреть новинки отечественного и зарубежного кинематографа регулярно приходит около 15 человек.