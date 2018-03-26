Танцоры из Выхина-Жулебина отличились на фестивале «Танцуют гранд дамы»

Коллектив танцевальной студии «Вдохновение» из центра культуры досуга и спорта «Истоки» в субботу, 10 марта, принял участие в ежегодном фестивале «Танцуют гранд дамы». Об этом сообщили в администрации учреждения.

— Поздравляем руководителя студии Наталью Абазину и ее занимающихся с дипломом и Кубком Ii степени, — пояснил представитель центра.

Напомним, что центр расположен по адресу: Ферганская ул., дом 15, корп. 4. (вт)