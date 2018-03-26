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Танцоры из Выхина-Жулебина отличились на фестивале «Танцуют гранд дамы»
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Танцоры из Выхина-Жулебина отличились на фестивале «Танцуют гранд дамы» 

Управа района Выхино-Жулебино 1 час назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Коллектив танцевальной студии «Вдохновение» из центра культуры досуга и спорта «Истоки» в субботу, 10 марта, принял участие в ежегодном фестивале «Танцуют гранд дамы». Об этом сообщили в администрации учреждения.
— Поздравляем руководителя студии Наталью Абазину и ее занимающихся с дипломом и Кубком Ii степени, — пояснил представитель центра.
Студию Вдохновение» представляли: Светлана Серова, Зоя Шакирова, Светлана Селиверстова, Флора Мухнисятова и Венера Мухнисятова.
Напомним, что центр расположен по адресу: Ферганская ул., дом 15, корп. 4. (вт)
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