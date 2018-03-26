Тусовщики из торговых центров

Безвременная смерть — это всегда трагедия. Смерть детей — трагедия втройне.

Но всякое происшествие — это всегда повод серьезно задуматься и поработать над предотвращением подобных ЧП в дальнейшем. Офицеры не для красного словца любят повторять, что армейские уставы написаны кровью. Массовая гибель людей в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» — повод не только пересмотреть и ужесточить ряд противопожарных норм, а также убрать противоречивые нормы действующих правил, но и задуматься в целом о том, чем сегодня стали ТЦ. Ведь из обыкновенных, пусть и больших, магазинов, они превратились в места массового паломничества горожан. Загляните в любой «молл» в выходной день — и вы увидите сотни праздношатающихся подростков. Они стоят в очередях в кафешки, лениво оглядывают витрины многочисленных магазинов, просто тусуются, сидят на лавочках, уткнувшись в экраны гаджетов — благо почти везде в подобных учреждениях работает бесплатный wi-fi. Особенно это заметно в дни каникул.

Причем этих парней и девушек сложно обвинить в этом — привычку к походам в ТЦ им привили с самого детства — едва ли не с пеленок. Молодые мамочки, стайками перелетающие от одного модного бутика к другому с удовольствием оставляют своих чад в игровых комнатах или залах кинотеатров. Чего греха таить — этим грешат даже современные бабушки и дедушки. И подростки, по привычке, тянутся не на детскую площадку, или в спортивную секцию, а под крышу ближайшего ТЦ. И чем крупнее город — тем сильнее замечается эта тенденция. Казалось бы, власти делают все, чтобы занять молодежь в любое время года — записаться в один из тысячи кружков можно в один клик мыши. Хочешь в секцию? Не отходят от экрана домашнего компьютера выбери любую — от бокса до балета — да еще пройди бесплатное тестирование, которое покажет в каком виде спорта у вашего чада есть больше перспектив исходя из генетических данных. Что и говорить — даже самые обыкновенные районные библиотеки превращаются в интереснейшие тематические ресурсные центры. Однако торговые центры как магниты продолжают притягивать молодежь. Может, стоит что-то сделать с этими тусовщиками? Ведь есть куда более полезные, интересные и безопасные занятия.

Понятно, что эта глобальная проблема не только нашего города или страны. Но после трагедий, подобной кемеровской, невольно задумываешься: а что если бы не… Если бы детей повели не в ТЦ, а в обычный кинотеатр или театр. Если бы двери в кинозал не были заперты. Если бы взрослые, сопровождающие школьников не отправились на шоппинг, оставив своих подопечных одних. Если бы ТЦ не был перестроен из старой кондитерской фабрики. Если бы строители не сэкономили на материалах и если бы местный чиновник не подмахнул недрогнувшей рукой разрешение на ввод в эксплуатацию… Слишком много получается этих «если». А на не по-весеннему холодном мартовском ветру покрываются инеем лепестки траурных гвоздик.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Мертвая вишня

Я был в этом проклятом месте. Когда-то на месте «Зимней вишни» работала кондитерская фабрика. А мой дед, Федор Алексеевич, служил там наладчиком оборудования. Потом фабрику, как водится, закрыли и открыли торгово-развлекательный центр. Вспомните, так по всей стране делали: ну зачем нам производство?! Но ТРЦ получился тесноватый. Все-таки фабрика — это одно, а торговля и развлечения — другое. И вот вместо торговли и развлечений случился ад (далее…).