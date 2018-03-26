Харчей очарованье

Своя продуктовая гордость была в Новосибирске ещё в далекие советские времена. В любом междугороднем автобусе, который отъезжал из города, можно было найти хотя бы один из трёх продуктов: пепси-колу (её изготавливал местный пиввинкомбинат), кукурузные палочки и наборы пирожных. Всё остальное либо выпускалось и в других городах, либо было дефицитом вне зависимости от места производства. Но вот эти три вещи определённо символизировали для тогдашних новосибирцев вкус малой родины.

Капитализм с его товарным изобилием, казалось, положил конец продуктовой ностальгии. Но, как выяснилось, и сейчас есть изделия, которые экс-новосибирцы вспоминают с теплотой. Обозреватель НГС опросил пользователей в соцсетях и выявил семь вещей, по которым они скучают больше всего.

Минеральная вода «Карачинская»

В рейтинге региональной ностальгии с большим отрывом лидирует известная новосибирская минералка. Люди не просто скучают по ней, но даже целенаправленно ищут знакомые бутылки в московских и питерских магазинах (где они иногда действительно встречаются). Так, IT-специалист Владимир Шибанов закупает привычную минералку в сети «Лента» . А фотограф Евгений Курсков признаётся, что даже просил привезти её из Новосибирска родителей, которые собирались к нему в гости в Санкт-Петербург. Но, к счастью, «Карачинскую» стали продавать в сети супермаркетов Spar.

Верность местной минералке легко объяснима: это вода без каких-то ярких привкусов, которые могут раздражать. На своём сайте производитель рекомендует её не только для лечения, но и просто для утоления жажды.

Шаурма на Ленина

Легендарная точка с шаурмой у гостиницы «Центральная» появилась здесь, когда в Новосибирске даже не пахло современным кебабным бумом, а в качестве альтернативы местный стритфуд мог предложить лишь «Подорожник» и «Русские блины».

«Шаурму на Ленина всем ставлю в пример», — говорит бывшая жительница Новосибирска, а ныне начинающий предприниматель из Москвы Кристина Фарберова . А креативный продюсер Илья Стахеев, который живёт сейчас в Санкт-Петербурге, соглашаясь с этим, идет ещё дальше: «Хвалёная питерская шавуха — это один из главных мифов».

Причины ностальгии по «шаурме у Марика» лежат, возможно, не столько в плоскости гастрономии, сколько в поле психологии. Для своего времени это было уникальное место, куда люди нередко приходили после шумных вечеринок в клубах, когда любая еда кажется вкуснее. А если за ней приходится ещё и выстоять очередь, это чувство только усиливается.

Сейчас на том месте работает точка популярной сети «Хот-дог Мастер», перед которой тоже часто бывают очереди. Сама же шаурма переехала в соседний просторный павильон. И, кстати, до сих пор совсем недурна.

Новосибирские конфеты

Казалось бы, уж чего-чего, а конфет и шоколада полно теперь во всём мире, и уж точно Новосибирск никогда не был в этом смысле лидером. Но всё же коробки с видами города — по-прежнему популярный сувенир, который можно привезти из Новосибирска.

Живущая сейчас во Франции маркетолог Алина Кузменкина до сих пор вспоминает эти конфеты с нежностью, хотя, казалось бы, дефицита в кондитерских изделиях в этой стране не было никогда. При этом девушка подчеркивает, что речь идёт именно об изделиях шоколадной фабрики «Новосибирская» (в народе — «Шоколадки»). Просто конфеты из России в Париже найти несложно: они продаются в специализированных магазинчиках с нашими продуктами.

Сладкая ностальгия, впрочем, работает только в небольших дозах. «Когда мы приезжаем в Новосибирск, один мой родственник всегда покупает нам в подарок конфеты „Новосибирские“ в синей коробке. Наедаюсь на целый год», — говорит бухгалтер Юлия Альбова, живущая сейчас в Торонто.

Интересно, что «поуехавшие» особенно выделяют у «Шоколадки» конфеты «Птичье молоко», хотя десерт с точно таким же названием выпускает сейчас большинство кондитерских фабрик. Видимо, дело в том, что вкус у этих конфет впрямь немного отличается. Поэтому если человек привык к новосибирской «птичке», он сохраняет эту привязанность надолго. Если же в детстве он ел конфеты какой-то другой фабрики, то лучшими оказываются именно они. Так, управляющий сетью магазинов Сергей Лунёв, который сейчас живёт и работает в Болгарии, верен «птичке» из Томска, откуда он родом, несмотря на то что провёл в Новосибирске много лет.

Магазины «Рыбный день» и «Добрянка»

Абсолютная неожиданность — попадание в «ностальгический топ» новосибирских магазинов. Однако сразу несколько человек, не связанных между собой и живущих в разных местах, помянули добрым словом две торговые сети.

«Только в Питере понимаешь, какая это благодать — иметь под боком «Рыбный день». А здесь только корюшка в сезон по 500 рублей. И тухляк перемороженный. Если встретишь вдруг приличную горбушу, она стоит как чавыча в Новосибирске», — говорит Владислав Самусенко (работает в сфере IT). «Рыба красная в Москве очень дорогая, и выбора, как на базарах в Новосибирске, нет. Нет, кстати, и такого изобилия как в „Рыбном дне“ — всяких мидий и прочих мелких даров моря и изделий вроде рулетов копчёных», — сетует журналист Сергей Стюарт.

«Рыбный день» — действительно примечательный пример компании, которая не только занимается прямыми поставками и переработкой рыбы, но и сумела развернуть по всему городу сеть удобных магазинов. В Новосибирске к ним давно привыкли, но, как видно, аналоги «Рыбного дня» есть далеко не везде.

А вот то, что недавно переехавшие вспоминают «Добрянку», совершенно неудивительно. Проектов такого рода (с яркой собственной кулинарией) в принципе немного. А «Добрянка» — это ещё и магазин с упором на русскую кухню, что делает его уникальным.

Специалист по коммерческой недвижимости Елена Михайлова никуда пока не уехала, но часто подолгу бывает за пределами города. «Иногда хочу что-нибудь вкусненькое из „Добрянки“: окрошку, сырники, салат иранский и пельмени маленькие», — признаётся она.

Хлеб-кирпич

Пожалуй, максимально неожиданный повод для ностальгии — самый обычных хлеб. То, что привычных нам буханок формы кирпич нет где-нибудь в США (где по ним иногда скучает домохозяйка Ольга Матюгина), неудивительно. Но, как оказалось, сейчас их трудно найти и в Москве.

«Полгода искала в Москве нормальный хлеб», — жалуется предприниматель Евгения Лаговская. В Новосибирске же кирпичи по сей день выпекают и крупные хлебозаводы, и небольшие пекарни. Причём качество такого хлеба очень сильно варьируется. Скучают, видимо, по хорошему.

Манты и пянсе

Такое множество кафе среднеазиатской кухни тоже можно встретить не везде. Обилие точек порождает конкуренцию, так что с мантами в Новосибирске действительно всё неплохо. А вот в Москве и Санкт-Петербурге хорошие манты можно найти только в ресторанах формата «еврочайхана». Но и в этом жанре Новосибирску есть чем гордиться.

«"Баранжар" даст фору любой московской чайхане, — уверяет продюсер Митя Морозов. — А ведь кроме него в Новосибирске есть ещё несколько заведений этого жанра».

Но если приличные манты (пусть и по другой цене) можно найти и вдали от Новосибирска, то такого пянсе, как делают здесь, пожалуй, нет больше нигде. В Москве с некоторых пор точки с пянсе начали появляться тоже. Правда, паровые пирожки стоят там существенно дороже (больше 300 рублей за порцию), и сделаны они, честно говоря, лучше. Но, видимо, бывшим новосибирцам, сделавшим карьеру в столице, ядрёный аромат местного пянсe напоминает бедную молодость — и даёт возможность лишний раз прочувствовать, как далеко они от неё ушли в своей сегодняшней московской жизни.

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