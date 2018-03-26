В Москве прошла выставка-ярмарка народных художественных промыслов «Ладья. Весенняя фантазия— 2018»

СОСНОВСКОЕВ Москве прошла выставка-ярмарка народных художественных промыслов «Ладья. Весенняя фантазия— 2018»В Москве в двадцать четвертый раз в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» проходила выставка-ярмарка народных художественных промыслов России «Ладья. Весенняя фантазия— 2018».

В течение пяти мартовских дней все желающие могли полюбоваться изделиями российских мастеров-умельцев, представивших свою продукцию в самых разных областях. Более 35 регионов, 700 организаций, а также индивидуальных мастеров приняли участие в традиционной выставке. Она стала настоящим праздником красоты и таланта.

Впервые в этой всероссийской выставке участвовал Центр народных промыслов и туризма п. Сосновское. Наряду с кожевенными изделиями, изделиями из Гжели, жостовскими, хохломскими, вологодскими и другими работами были представлены рукотворные замыслы сосновчан. Директор ЦРТ Е. С. Дей и зав. отделом Я. А. Лужбина на выставку в столицу привезли панно, выполненные в лоскутной технике, кукол в русских народных костюмах, кукол-оберегов, а также множество сувенирной продукции.

— Здорово, что на столь масштабной ярмарке-выставке Нижегородская область заявила себя очень широко, — рассказывает Евдокия Сергеевна, –приятно, что и сосновские самобытные изделия стали ее частью. Мы убедились, что наши работы уникальны. Люди восхищались, удивлялись, искренне радовались тому, что видели на наших витринах. Мы, в свою очередь, приобрели большой опыт в плане общения, были организованы мастер-классы. Мы познакомились с мастерами разного уровня, увидели много нового, а некоторые идеи взяли на вооружение.

— Посмотреть полностью всю выставку едва ли было возможно, — добавляет Яна Андреевна, — десятки павильонов с сотнями работ. Изделия самого разного направления из кожи, дерева, ткани, камня. Убеждаешься, насколько богата наша земля самородками. Изысканно, красиво и с любовью творят наши мастера. Конечно, радостно за нижегородцев. Размах их творчества, мастерства вдохновляет. Участие в таких выставках, безусловно, нацеливает на продуктивную работу, подвигает к выходу на новый, более высокий уровень. Будем стараться дальше творить на радость людям, возрождая промыслы наших предков, развивая туризм в Сосновском районе.

Центр народных промыслов и туризма, участники выставки-ярмарки благодарят за поддержку начальника управления культуры, молодежной политики и спорта Н. А. Штырову.

Хочется пожелать всем сотрудникам Центра народных промыслов и туризма дальнейшего вдохновения, удачи, претворения в жизнь новых идей, а мы обязательно придем порадоваться их свежим решениям и оригинальным творениям.

Автор: Ольга Верхнева

Источник: «Сосновский вестник»