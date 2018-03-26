Крупный план: 7 ярких ролей Дензела Вашингтона

На ivi состоялась премьера криминальной драмы «Роман Израэл, Esq.», за главную роль в которой Дензел Вашингтон был номинирован на «Оскар». По этому поводу Титр вспомнил еще несколько выдающихся ролей талантливого актера.

Роман Израэл, Esq.

Роман Израэл, Esq.

После того, как босса настигает сердечный приступ, адвокат Роман Дж. Израэл встает у руля крупной компании и обнаруживает, что часть ее деятельности сильно противоречит его профессиональным и моральным принципам. Столкнувшись с реальностью и утратив иллюзии, самопровозглашенный эсквайр совершает проступок, который сам себе не сможет простить. Великолепная семерка

Великолепная семерка

Устав от бесконечных грабежей и налетов местной банды, не в силах защититься самостоятельно, жители маленькой деревушки нанимают семерых отважных сорвиголов, для которых победа над бандитами становится делом чести. Неуправляемый

Неуправляемый

История режиссера Тони Скотта о вышедшем из-под контроля поезде с токсичным грузом, который грозит устроить крупнейшую химическую катастрофу, если не будет вовремя остановлен. Машинист Френк Барнс и его помощник Уилл Колсон рискуют своими жизнями, чтобы остановить смертоносный состав. Гангстер

Гангстер

Дензел Вашингтон, Рассел Кроу и Чиветель Эджиофор под руководством Ридли Скотта рассказывают реальную историю Фрэнка Лукаса, тихого водителя гарлемского преступного авторитета, который решил создать собственную криминальную империю. Его специальность — героин, который он ввозит напрямую из Юго-Восточной Азии, а по его следам уже идет Ричи Робертс — редкий для Нью-Йорка образец честного полицейского. Ураган

Ураган

В 1966 году Рубин Картер по прозвищу «Ураган» был одним из лучших боксеров, выступающих в среднем весе, и его поклонники ждали, что он станет мировым чемпионом. Однако все изменилось, когда в одном из клубов Нью-Джерси были расстреляны трое человек, а Картер обвинен в их убийстве. Гнев

Отставной агент ЦРУ Джон Криси находится в глубоком эмоциональном кризисе, но все же соглашается поработать телохранителем девятилетней дочери промышленника Сэмюэля Рамоса. Девочка помогает Джону снова вернуться к жизни и поэтому, когда ее похищают, он готов идти до конца и отдать свою жизнь, чтобы вернуть ребенка домой. Тренировочный день

Тренировочный день

За роль плохого копа в этом криминальном триллере Дензел Вашингтон получил «Оскара». Его герой не стесняется брать взятки и оказывать разные услуги наркодельцам. В напарники ему дают наивного новичка, с которым они за сутки должны навести порядок на улицах, разобравшись со всеми плохими парнями.