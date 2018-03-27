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В Богородском научат планировать семейный бюджет
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В Богородском научат планировать семейный бюджет 

Официальный сайт управы района Богородское 42 минуты назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Лекция «Семейный совет» состоится во втором отделении детской литературы районной библиотеки №74.
В библиотеке №74 района Богородское в среду, 28 марта, в рамках цикла лекций «Семейные традиции», которые обобщают принятые в семье нормы и манеры поведения, обычаи и взгляды, состоится мероприятие «Семейный совет».
Лекторы расскажут присутствующим о секретах планирования бюджета и дадут множество полезных советов. Организаторы советуют жителям района прийти на лекцию всей семьей, в том числе с детьми, т.к. большой блок этой темы будет затрагивать вопросы посвящения ребенка в семейные финансовые проблемы. В ходе мероприятия состоится обсуждение различных ситуаций, связанных с микроклиматом в семье, решение спорных вопросов.
Для всех участников лекции будут проведены семейные конкурсы и викторины. А каждый желающий сможет ознакомиться с традициями русского народа в ведении личного хозяйства, отношений супругов на Руси. Организаторы подберут книги по соответствующей тематике.
Начало лекции в 16 часов по адресу: ул. Краснобогатырская, д. 75, к. 2.
Вход свободный.
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