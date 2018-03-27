В Богородском научат планировать семейный бюджет

Лекция «Семейный совет» состоится во втором отделении детской литературы районной библиотеки №74.

В библиотеке №74 района Богородское в среду, 28 марта, в рамках цикла лекций «Семейные традиции», которые обобщают принятые в семье нормы и манеры поведения, обычаи и взгляды, состоится мероприятие «Семейный совет».

Лекторы расскажут присутствующим о секретах планирования бюджета и дадут множество полезных советов. Организаторы советуют жителям района прийти на лекцию всей семьей, в том числе с детьми, т.к. большой блок этой темы будет затрагивать вопросы посвящения ребенка в семейные финансовые проблемы. В ходе мероприятия состоится обсуждение различных ситуаций, связанных с микроклиматом в семье, решение спорных вопросов.

Для всех участников лекции будут проведены семейные конкурсы и викторины. А каждый желающий сможет ознакомиться с традициями русского народа в ведении личного хозяйства, отношений супругов на Руси. Организаторы подберут книги по соответствующей тематике.

Начало лекции в 16 часов по адресу: ул. Краснобогатырская, д. 75, к. 2.

Вход свободный.