Посетители ТЦСО «Ховрино» побывали на экскурсии в парке «Россия — моя история»

На прошлой неделе посетители территориального центра социального обслуживания «Ховрино» посетили мультимедийную выставку «Рюриковичи 862-1598» в парке «Россия — моя история».

«Участники узнали много интересного из эпохи Рюриковичей: основание древних городов, крещение Руси, двухсотлетнее ордынское иго и его преодоление, борьба с иноземными захватчиками, превращение Москвы в один из центров европейской общественно-политической жизни, создание сильного и самобытного государства, — уточнили в ТЦСО.

Напомним, центр соцобслуживанияХоврина находится по адресу: ул. Флотская, д. 15, корп. 1. (то)