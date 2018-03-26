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Посетители ТЦСО «Ховрино» побывали на экскурсии в парке «Россия — моя история»
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Посетители ТЦСО «Ховрино» побывали на экскурсии в парке «Россия — моя история» 

Управа района Ховрино города Москвы 46 минут назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
На прошлой неделе посетители территориального центра социального обслуживания «Ховрино» посетили мультимедийную выставку «Рюриковичи 862-1598» в парке «Россия — моя история».
«Участники узнали много интересного из эпохи Рюриковичей: основание древних городов, крещение Руси, двухсотлетнее ордынское иго и его преодоление, борьба с иноземными захватчиками, превращение Москвы в один из центров европейской общественно-политической жизни, создание сильного и самобытного государства, — уточнили в ТЦСО.
Напомним, центр соцобслуживанияХоврина находится по адресу: ул. Флотская, д. 15, корп. 1. (то)
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