Известный ярославский музыкант после инсульта сделал в Израиле первые шаги

Известный ярославский музыкант, саксофонист Стас Майнугин сделал первые шаги после тяжёлой болезни. Видео, как Стас в Израиле занимается на тренажёре, на своей странице в фейсбуке выложил его друг — пианист Леонид Пташка.

— Первые шаги Стаса на реабилитации в Израиле. Надеюсь, что дней через десять будет ходить намного лучше, — сказал Леонид.

Знакомые музыкантов пишут подбадривающие слова, желают Стасу скорейшего восстановления.

— Леня, через десять дней он уже бегать начнет, зная его работоспособность и жизнелюбие! — ответила музыкантам Диана Асадуллина.

В конце ноября прошлого года саксофонист перенёс инсульт. Стаса лечили в областной больнице, после чего он проходил курс реабилитации в пансионате в Ярославской области.