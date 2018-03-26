Горький на карте Нижнего

Мест и достопримечательностей, связанных с судьбой и творчеством Максима Горького, на карте Нижнего Новгорода немало, но большинство горожан назовут лишь самые известные. Наверняка, все сразу вспомнят о памятнике писателю, расположенном на площади, носящей его имя. Безусловно, каждому школьнику знаком и музей детства Алеши Пешкова — «Домик Каширина». Однако, эти достопримечательности далеко не единственные. В честь Горького называют даже кафе и отели, образ писателя вдохновляет и современных художников. В преддверии 150-летия нашего знаменитого земляка предлагаем вам совершить виртуальную прогулку по самым известным и необычным местам, связанным с его именем.

В самом сердце Нижнего Новгорода находится площадь Максима Горького. Когда-то на ее месте были овраги, которые со временем были засыпаны. Одной из первых построек на месте будущей площади Горького стал острог, из-за чего она сначала именовалась Арестантской. В разное время площадь носила названия Новая, Новобазарная, имени Первого Мая. В 1950 году на ней был разбит сквер, в котором высажены в том числе редкие растения. Примерно в то же время площадь получила свое нынешнее название.

Памятник писателю работы скульптора Веры Мухиной был установлен на площади Горького 2 ноября 1952 года, хотя он мог появиться намного раньше. Всесоюзный конкурс на его проект был объявлен еще в 1939 году, но реализации планов помешала Великая Отечественная война. Только когда она закончилась, автор смогла приступить к работе. Мухина изобразила молодого Горького в тот период его жизни, когда он создавал свою знаменитую «Песню о Буревестнике». В прошлом году памятник отреставрировали. При этом даже не пришлось прибегать к его демонтажу. Уникальная разработка специалистов ННГАСУ позволила не только прекратить разрушение монумента, но и восстановить его изначальный бронзовый цвет.

Еще один памятник писателю установлен на набережной Федоровского. Интересно, что сначала на этом месте планировалось разместить скульптуру работы Веры Мухиной. Однако, в итоге на набережной появилось творение заслуженного художника России Ивана Шмагуна. Скульптура изображает писателя уже в преклонном возрасте. Горький опирается на трость и смотрит на Стрелку. Любопытна и сама история памятника, который перед тем, как попасть на набережную Федоровского, немало попутешествовал. В 1957 году он был представлен на выставке в Москве, где его заметило руководство Горьковской области. Скульптура была перевезена в Зеленый город. И только спустя много лет, в 1973 году, она получила постоянную «прописку». Чуть ниже впоследствии появилась гранитная стела в виде раскрытой книги с цитатой Горького: «Моя радость и гордость — новый русский человек, строитель нового государства. Товарищ, знай и верь, что ты самый необходимый человек на земле. Делая свое маленькое дело, ты начал создавать действительно новый мир».

Есть в Нижнем Новгороде и памятник Алеше Пешкову — будущему великому писателю. Скульптура работы Андрея Кикина, открытая в 1957 году, находится во дворе музея «Домик Каширина». Памятник из белого мрамора изображает мальчика с книгой, через которую, по замыслу автора, он познает мир доброты и справедливости.

Кстати, в недалеком будущем еще один памятник Горькому, созданный Кикиным, появится в сквере на улице Ковалихинской. Ранее он стоял в парке имени Кулибина, но затем был демонтирован. В 2017 году специалисты отреставрировали скульптуру. Кстати, место для его установки выбрали сами нижегородцы.

Музей детства Горького, известный как «Домик Каширина», был открыт задолго до установки памятника Алеше Пешкову — 1 января 1938 года. Несмотря на то, что будущий писатель жил здесь недолго — всего около года — воспоминания об этом затем легли в основу его повести «Детство». Точная дата постройки дома неизвестна, но сохранились сведения о том, что дед Горького Василий Каширин купил его в 1852 году. На территории усадьбы находились красильня, каретник и лавка, где принимались и выдавались заказы. После революции дом был заселен случайными людьми. Однако, еще при жизни Горького началось его восстановление. Сам писатель прислал план расположения комнат. Впоследствии в «Домике Каширина» был открыт музей. В 2017 году здание вновь начали реставрировать. Совсем недавно дом снова стал принимать гостей. В музее был обновлен фасад и внутренние помещения, специалисты также отремонтировали красильню и каретник.

Многие нижегородцы ошибочно полагают, что будущий писатель появился на свет именно в «Домике Каширина», но это не так. Далеко не все знают, что у деда Горького была еще одна усадьба с садом и домом, которая и по сей день располагается на улице Ковалихинской. Василий Каширин приобрел ее в 1864 году, а спустя четыре года во флигеле у молодой семьи Варвары и Максима Пешковых родился сын Алеша. Правда, спустя год дед Горького продал дом. Некоторое время семья будущего писателя еще жила в квартире с новым хозяином, а затем уехала в Астрахань. Больше Горький не возвращался в то место, где родился. Сейчас на доме установлена мемориальная доска, правда, само здание находится не в лучшем состоянии, и в настоящее время сдается в аренду. Ранее его даже собирались снести, но бывший директор музея Горького Николай Забурдаев отстоял усадьбу. Флигель, где появился на свет писатель, тоже сохранился до наших дней.

Литературный музей А. М. Горького располагается на улице Минина. Старинный особняк, украшенный лепниной, ранее принадлежал купеческой семье Бурмистровых. В 1934 году здание было передано музею Горького — кстати, первому в мире, появившемуся еще при его жизни. В экспозиции представлены уникальные документы и фотографии, а также личные вещи писателя. Недавно в его собрание вернулись уникальные предметы, которые прошли реставрацию в Москве. Среди них книги, подаренные Горькому Иваном Буниным Валерием Брюсовым , два венских стула и восемь икон. Само здание к предстоящей знаменательной дате тоже преобразилось. Его масштабная реконструкция была начата в 2017 году. Правда, из-за погодных условий Литературному музею вскоре вновь потребовался ремонт. Однако, сегодня здание предстало перед нижегородцами и гостями города во всей красе.

Не только первый музей Горького, но и первый памятник писателю появился именно на Нижегородской земле. Правда, знают о нем немногие. В отличии от скульптур Веры Мухиной, Ивана Шмагуна и Андрея Кикина, он находится не в центре города, а в Канавинском районе, на территории станции «Родина» Детской железной дороги. Композиция «Горький и дети», изображающая писателя с мальчиком и девочкой, создана членом Союза художников СССР Александром Колобовым . Памятник был установлен в 1940 году, спустя четыре года после смерти Горького. Его копию также можно увидеть в Автозаводском районе около лицея № 36. Она появилась в 1953 году. Еще один аналогичный памятник установлен в Сочи, где скульптор Колобов жил после отъезда из Нижнего Новгорода.

Кстати, и сама Детская железная дорога носит имя Максима Горького, о чем известно далеко не всем нижегородцам. Она была открыта через три года после смерти писателя, в 1939 году. Первые поезда по ней прошли 8 ноября. Вскоре ей было присвоено имя писателя.

Имя Горького с 1943 года носит и Нижегородский государственный академический театр драмы. Спектакли по произведениям писателя в его репертуаре и сегодня занимают особое место. На его сцене много лет с успехом идут «Васса» и «Мещане», а в 2016 году состоялась премьера постановки «На дне». Главные роли исполняют Сергей Блохин Николай Игнатьев , Марина Львова, Маргарита Баголей Евгений Зерин и другие артисты театра. Спектакль уже завоевал ряд наград на российских и международных фестивалях.

Впрочем, погрузиться в атмосферу жизни персонажей знаменитой пьесы можно не только посмотрев спектакль. В прошлом году в Нижнем Новгороде был разработан уникальный экскурсионный маршрут «Босяцкая Миллионная», который проходит по улице Кожевенной. Именно здесь Максим Горький, наблюдая за обитателями этого квартала, создавал характеры своих персонажей. Туристы смогут увидеть знаменитую чайную «Столбы», которую по просьбе писателя создал для бедняков купец Дмитрий Сироткин , а также здания, где в те времена находились ночлежные дома. Всего их было девять. По мнению создателей маршрута, именно в доме № 12 по улице Кожевенной Горький и встретил прототипов своих персонажей. В настоящее время помещение передано под музей «Ночлежная квартира».

Еще одно памятное место, связанный с жизнью Горького, находится на улице Семашко. Будучи молодым, но уже известным писателем, он снимал здесь квартиру. Изначально семья Пешковых занимала шесть комнат, а затем — весь второй этаж деревянного дома. Писатель жил здесь в период с 1902 по 1904 годы. Сегодня в здании находится музей-квартира Горького. До наших дней сохранились его кабинет, детская, столовая, комната для гостей, где останавливались в том числе певец Федор Шаляпин и писатель Леонид Андреев . К юбилею Горького музей также был отреставрирован. В начале марта он вновь открыл свои двери для посетителей. Сейчас в нем представлено более полутора тысяч уникальных экспонатов, в том числе детские игрушки будущего писателя, стол, за которым он творил и книги с подлинными автографами его современников.

Образ Горького вдохновляет на творчество и современных авторов. В прошлом году в Нижнем Новгороде появился необычный арт-объект, который создал пермский художник Александр Жунев . Портрет писателя на сетке-рабице за зданием лицея № 8 выполнен из цветного скотча. Работа была создана в рамках фестиваля уличного искусства «Место». Технику, в которой сделан портрет, сам автор называет пиксель-арт.

В 2015 году около детской областной библиотеке на Звездинке появилась скульптурная композиция, изображающая открытую книгу с кошкой и птичкой. Казалось бы, какое отношение она имеет к Горькому? Самое прямое, ведь это памятник его знаменитой сказке «Воробьишко», знакомой всем с детства. С инициативой создания композиции выступили сотрудники библиотеки, которые провели среди читателей опрос, кому из персонажей нашего земляка стоит поставить памятник. Победил воробей Пудик, которого вместе с кошкой и увековечил в бронзе автор скульптуры Сергей Мольков . Композиция пользуется большой популярностью у детей и взрослых.

Кстати, в Нижнем Новгороде сразу двум библиотекам присвоено имя Горького. Одна из них — детская — находится на улице Минина. С инициативой ее создания выступили сами горожане сразу после смерти писателя в 1936 году. Изначально библиотека располагалась в доме № 33 по улице Ковалихинской — том самом, где родился писатель. В 1991 году она переехала в здание на улице Минина. Сегодня она предлагает юным читателям не только богатый выбор книг. В библиотеке регулярно проходят мастер-классы, творческие встречи с известными литераторами, презентации новых изданий. Также здесь реализуется проект «Горьковские штудии», где дети смогут освоить актерское мастерство, получить опыт написания художественных текстов, научиться рисовать и даже проводить свои собственные научные исследования жизни и творчества писателя.

Еще одна библиотека, носящая имя Горького, находится на улице Ефремова в сормовском районе.

Именем Горького также названа первая и пока единственная в верхней части города станция метро. Она торжественно открылась в 2012 году. При ее оформлении дизайнеры взяли за основу образ буревестника из произведения писателя. Вестибюли также украшают панно с изображениями Горького и видами Нижнего Новгорода. Кстати, в конце января 2018 года в нижегородском метро появился фирменный поезд «Максим Горький».

Выходя из метро, пассажиры сразу попадают на улицу Горького. Она стала носить имя писателя в 1953 году, когда по всей стране праздновалось 85-летие со дня его рождения. Раньше улица называлась Полевой, так как еще в начале XIX века она считалась окраиной города, и за ней шли поля. С именем писателя здесь связаны сразу несколько зданий. В доме № 74 Алеша Пешков, будучи 11-летним мальчиком, начал свой путь «в людях», работая в обувном магазине Порхунова. А в доме № 82 писатель закончил свой первый роман «Фома Гордеев».

Немало в Нижнем Новгороде и коммерческих объектов, названных в честь писателя. В неприметном здании в одном из дворов на Большой Покровской расположился «Горький хостел», а на Ошарской есть «Горький бар». Есть в городе также «Пешков отель», рекламное агентство «Gorky», несколько магазинов и кафе, в названиях которых упоминается фамилия знаменитого нижегородца. Словом, «встретиться» с писателем можно даже в самых неожиданных местах. Не стоит забывать и о том, что и Нижний Новгород в 1932 — 1990 годах носил название Горький.

Фото: Надежда Кей, Наталия Болотова, Екатерина Сумина