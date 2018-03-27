Лекция о здоровье и силе воле пройдет на Преображенке

О вредных привычках жителям нашего района расскажет внук Самуила Маршака

Лекция о силе воле, которая побеждает вредные привычке, и о здоровье пройдет в Российской библиотеке для молодежи в Зале визуальных искусств и комиксов. Лекцию прочтет внук известного детского поэта — Яков Маршак, который стал врачом и проявил себя на общественном поприще, создав один из первых в нашей стране реабилитационных центров по лечению наркотической и алкогольной зависимости. Гость библиотеки расскажет, как вредные привычки влияют на здоровье, качество и продолжительность жизни человека.

Встреча пройдет 28 марта в 19.00. Всех желающих ждут в Зале визуальных искусств и комиксов РГБМ. Адрес библиотеки: ул. Большая Черкизовская, д. 4, корп. 1. Подробности можно узнать по телефону: +7 499 922-66-77 или по электронной почте: info@rgub.ru.