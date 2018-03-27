Леонтьев задумался о пенсии

Знаменитый артист Валерий Леонтьев недавно отметил 69-летие. Певец полон сил и энергии и уверяет, что для него цифра 69 больше ассоциируется с Камасутрой, а не солидным возрастом. Но шутки шутками, а супруга Леонтьева просит его оставить сцену. И сейчас Валерий Яковлевич в раздумьях.

Недавно Леонтьев дал концерт в Санкт-Петербурге в честь своего дня рождения. Теперь же ведет переговоры о проведении юбилейного бенефиса в следующем году — к своему 70-летию. И не исключено, что это будет прощальное шоу артиста. «Продюсеры уже активно интересуются, на какой площадке пройдет выступление. Естественно, Валере хочется сделать грандиозное шоу. Ведь, скорее всего, оно станет заключительным в карьере», — рассказали в окружении звезды.

По словам друзей, несмотря на то, что Валерий Яковлевич полон энергии, супруга уговаривает его завершить гастрольную деятельность.