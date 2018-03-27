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Леонтьев задумался о пенсии
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Леонтьев задумался о пенсии 

Клео.Ру 1 час назад
Фото: Клео.Ру
Знаменитый артист Валерий Леонтьев недавно отметил 69-летие. Певец полон сил и энергии и уверяет, что для него цифра 69 больше ассоциируется с Камасутрой, а не солидным возрастом. Но шутки шутками, а супруга Леонтьева просит его оставить сцену. И сейчас Валерий Яковлевич в раздумьях.
Недавно Леонтьев дал концерт в Санкт-Петербурге в честь своего дня рождения. Теперь же ведет переговоры о проведении юбилейного бенефиса в следующем году — к своему 70-летию. И не исключено, что это будет прощальное шоу артиста. «Продюсеры уже активно интересуются, на какой площадке пройдет выступление. Естественно, Валере хочется сделать грандиозное шоу. Ведь, скорее всего, оно станет заключительным в карьере», — рассказали в окружении звезды.
По словам друзей, несмотря на то, что Валерий Яковлевич полон энергии, супруга уговаривает его завершить гастрольную деятельность.
«Люся, жена Валеры, уже несколько месяцев задает ему вопрос: «Когда ты бросишь сцену, гастроли?» Ведь перелеты, выступления отнимают много сил. Вдобавок Леонтьев всегда тщательно прорабатывает танцевальную программу, не любит, когда все сделано «на коленке». А ведь Валера уже немолодой, и супруга беспокоится о его здоровье. Людмила прекрасно понимает, что мужа любят зрители, но пришло время подумать о себе! Он с ней согласен, хотя ему и будет непросто принять такое решение: все-таки всю свою жизнь посвятил музыке…» — цитирует Starhit приятелей артиста.
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