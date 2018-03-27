Валерий Леонтьев собрался уходить со сцены

Российский певец Валерий Леонтьев признался, что устал от работы и подумывает о завершении карьеры. Однако произойдет это не ранее 2019 года, после юбилейного бенефиса.

В настоящее же время, по словам Леонтьева, на сцене его держит любовь зрителей и чувство долга перед публикой.

Кстати, супруга певца Людмила также считает, что ему пора уйти на покой. Сейчас Валерию Леонтьеву 69 лет, постоянные перелеты и вступления отнимают у него много сил, которые в таком возрасте нужно беречь, считает его жена.

«Людмила прекрасно понимает, что мужа любят зрители, но пришло время подумать о себе! Он с ней согласен, хотя ему и будет непросто принять такое решение: все-таки всю свою жизнь посвятил музыке…», — приводит слова друзей пары Utro.ru

Ранее стало известно, что летом 2018 года британский рок-певец и музыкант Оззи Осборн выступит с прощальным концертом. Это произойдет на рок-фестивале Sweden Rock в Швеции. Там Осборн появится вместе с гитаристом-виртуозом Закком Уайлдом. Выступление Осборна в Швеции рассматривается как его сольное прощание с публикой.

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