Дети сгорают заживо из-за разгильдяйства взрослых

Я вчера утром был в Краснодаре. И выступал час в эфире местной радиостанции, вещающей из торгового центра, из стеклянной каморки «висящей» над ледовым катком внутри центра.

Обычно в ТЦ заходишь галопом. Либо закупиться продуктами, либо в конкретный магазин, либо в киношку.

А тут сидишь два часа в аквариуме, на тебя глазеют, ты глазеешь по сторонам. И я обратил внимание на то, какое огромное количество детей в ТЦ. Не с родителями, а пришедших сами по себе — может кто и в кино, а большинство — просто побегать по просторному помещению без курток, поглазеть на витрины.

У нас в стране, в силу климата во многом, даже в теплом Краснодаре, все крупные ТЦ превратились для детворы в места «потусоваться». Что уж говорить о Сибири!

Это нагрузка на охрану — дети шалят.

Это, увы, «повод» закрыть на замок аварийные выходы — потому что дети лезут куда хотят. Не только дети, конечно.

У нас и граждане взрослые легко попрут в аварийную дверь со словами «тут короче» или «мне только покурить, братан!»

Я не о том, что надо детям запретить ходить в ТЦ или «дети виноваты» (а то ведь сейчас кто-то умный припишет).

Я о том, что де-факто к подобным местам (магазины-кинотеатры-кафе и пространство побегать под одной крышей) надо относиться как к школам и прочим детским заведениям. В том числе — тренировать охранников и инструктировать продавцов.

Это полчаса при приеме на работу — прочитать и повторить правила. Учитывать, что в случае ЧП — любого — тут будут толпы перепуганных детей, которые от страха могут побежать в огонь или забиться в туалет.

Все аварийно-пожарные выходы должны открываться централизованно электронным замком одновременно с включением пожарной сигнализации

Это не ракета с ядерным движком. Это из купленных на «Алибабе» деталей сделать можно со вполне приличным качеством.

За игнорирование и отключение сигнала пожарной тревоги (говорят, что охранник его тупо отключил!) при наличии жертв должно быть наказание как за умышленное убийство. И все должны быть в курсе этого. Указатели аварийного и обычных выходов должны быть везде и должны быть четко и явно видны.

Про системы пожаротушения и, главное, дымоотведения вообще говорить нелепо. Они обязаны быть в таких местах…

О том, что если группу детей привели в кино, то взрослые не имеют право их оставлять на сеансе, что нельзя закрывать залы снаружи — тоже говорить глупо. Это норма. Это правило.

Да, и нелепость, когда к «малому бизнесу» относятся такие вот сооружения — она очевидна. Ситуация ведь говорить лишь об одном — государство обманывают, деньги уходят в чёрный нал. И это, кстати, вполне понятно собственнику, где бы он ни жил.

Это не малый бизнес, там крутятся огромные деньги и это, потенциально, место повышенной опасности.

Вот как-то так.

А вообще — то, о чём я говорил. Банальная неэффективность работы. Её имитация. Профанация всего и вся. Эти делают вид, что они ларёк об одном прилавке, те делают вид, что всё проверили, потом взрослые притворяются, что сопровождают детей, а охранник как бы контролирует сигнализацию…

А дети сгорают заживо. Из-за непрофессионализма и разгильдяйства взрослых.

И на этом я пойду работать, потому что каждый должен делать своё дело, а не жонглировать словами в ФБ.

Охранник, может быть, тоже сидел и пост писал — про то, как задолбала срабатывающая без причины сигнализация…