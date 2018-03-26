Партийцы Западного округа обсудили вопрос должного отношения к социально незащищенным гражданам

Состоялась встреча председателя Молодежного общественного экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в г. Москве Дениса Лыткина и председателя ветеранской организации района Проспект Вернадского Татьяны Беловой . В неформальной обстановке они обсудили работу в направлении защиты прав и помощи пенсионерам, ветеранам и инвалидам, которые нуждаются в повышенной социальной поддержке.

В рамках акции «Связь поколений» во все памятные даты и дни воинской славы партийцы Западного округа вместе с Татьяной Беловой организовывают тематические круглые столы, направленные на патриотическое воспитание представителей молодого поколения. Для пенсионеров же проводятся различные досуговые мероприятия и встречи, повышающие их осведомленность в вопросах благоустройства и ЖКХ.

«Сегодня можно наблюдать некоторое отчуждение пенсионеров от общества — в основном, они замыкаются в себе по причине недолжного отношения окружающих. Именно это отношение необходимо в корне менять», — отметила Татьяна Белова.

Пенсионерам и всем социально незащищенным гражданам важны внимание, забота и память со стороны молодого поколения, а основы подобного поведения закладываются именно в раннем детском возрасте.

Одна из основных задач родителей и образовательных учреждений — привить каждому ребенку чувство милосердия и объяснить важность соучастия в судьбах людей, принадлежащих к категории социально незащищенных.

«Наличие неравнодушия у представителей современной молодежи и их готовность прийти на помощь пенсионерам является залогом прочной связи поколений. Считаю, что забота и вежливость по отношению к старшим — обязанность каждого из нас. Мы непременно должны поддерживать условия для диалога разных поколений», — подытожил диалог Денис Лыткин.