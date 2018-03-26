«Престиж-2017»: награды нашли своих героев

Лучших из лучших выбирали всем миром несколько месяцев. Сначала выдвигали самых достойных земляков, чьи дела и поступки минувшего года оказались значимыми и запомнились. Потом голосовали, определяя имена победителей. Финальным штрихом стала церемония награждения. Стоит сказать, что Премии уже три года, список достойнейших растёт. Итак, лауреатами премии стали люди, коллективы, предприятия, чьи поступки, достижения и успехи вызвали наибольший отклик у земляков.

На общее благо

В категории «Общество» на победу в шести номинациях претендовали 27 человек. В номинации «Золотые руки» победа досталась 91-летнему художнику Ивану Троценко. В номинации «Доброе сердце» премия досталась школьнику Ярославу Шишову

Не остался незамеченным «Светлый ум» Инны Губушкиной, отметим, что она — номинант «АиФ-Алтай» . Наша газета первой написала об учителе, которая провела десятилетнее исследование о жизни и деятельности создателя барнаульской музыкальной школы №1 Антония Марцинковского, расстрелянного в 1937 году.

Среди лауреатов ещё одни номинанты АиФ — семейная пара Алексеевых. Победу им принесла инициатива, благодаря которой многие инвалиды по зрению получили возможность работать и ощущать себя востребованными. Социальный проект Алексеевых «Алтайская авоська» стал «Инициативой года».

Со сцены звучало имя Марии Комиссаровой , 11-летней девочки, которая во время пожара вынесла из огня своего младшего брата — номинация «Поступк года». «Достижением года» названа работа, проведённая Валерием Горбуновым — он добился восстановления прав трудящихся земляков.

«Мастером коммуникаций» признана пресс-секретарь УФНС Алтайского края Екатерина Шакирова. Сразу скажем, безусловно, заслуженно. Решение по этой номинации принимается на закрытом заседании экспертного совета Премии, мнение журналистов и редакторов в этом случае — особое признание.

И самая почётная награда в категории «Общество» — звание «Легенда года» — на этот раз была присуждена выдающемуся учёному с мировым именем, академику, Герою Соцтруда Геннадию Саковичу

Немало открытий

В категории «Бизнес» тоже было немало открытий. В номинации «Команда года» победило агентство маркетинговых коммуникаций «Промо Репаблик», «Мастером года» признана адвокат Александра Высоцкая. Настоящий прорыв совершила компания «Проектор», инжиниринговая фирма. В номинации «Технология года» победила агроконсалтинговая компания «Приоритет Сибирь». «Руководителем года» признан предприниматель Раиль Муфазданов. «Социальным проектом года» назван семейный монтессори-клуб «Детский университет».

Партнёрами церемонии выступили компания «Лучшие окна» и торговая сеть «Баррель». Для всех обладателей наград они подготовили памятные подарки.

Что ж, жители региона снова выбрали достойных признания. Летопись премии «Престиж» пополнилась десятками новых имён. А мы уже начинаем думать о тех, кто удивит и порадует в этом году. Премия «Престиж-2018» — не за горами!