Объявлен конкурс ФСБ России 

Премия ФСБ России
Премия КГБ СССР в области литературы и кино существовала с 1978 по 1989 годы. Ее лауреатами становились такие известные мастера, как режиссеры Павел Чухрай и Владимир Фокин, актеры Вячеслав Тихонов и Георгий Жженов, писатели Юлиан Семенов и Василий Ардаматский. Художественные фильмы «ТАСС уполномочен заявить…», «Операция „ТРЕСТ“, „Ошибка резидента“, „Государственная граница“ и многие другие вошли в золотой фонд отечественного кинематографа.
Возрождение Конкурса — это очередной шаг ведомства в реализации политики „разумной открытости“, развития и укрепления связей с гражданским обществом.
8 декабря 2006 года в Москве в мультимедийном центре „Плазма холл“ Фонда поддержки патриотического кино состоялась торжественная церемония вручения премий ФСБ России за лучшие произведения литературы и искусства о деятельности органов федеральной службы безопасности.
УСЛОВИЯ КОНКУРСА ФСБ НА ЛУЧШИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ФСБ ФСБ России проводится ежегодный конкурс на лучшие произведения литературы и искусства о деятельности органов федеральной службы безопасности.
В ходе Конкурса осуществляется отбор лучших произведений, в которых на высоком художественном уровне создан образ сотрудника органов безопасности, наиболее объективно отражена их деятельность.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
— „Телевизионные и радиопрограммы“ (документальные фильмы и телепрограммы, циклы теле— и радиопередач);
— „Художественная литература и журналистика“ (проза, поэзия, очерки, репортажи);
— „Музыкальное искусство“ (профессиональная и авторская песня, концертные программы творческих коллективов — отмечаются исполнители, авторы стихов и музыки);
— „Кино— и телефильмы“ (режиссерская работа в игровом кино);
— „Актерская работа“ (актерское мастерство в игровом кино);
— „Изобразительное искусство“ (живопись, скульптура, графика, монументальные и оформительские работы).
На Конкурс представляются произведения литературы и искусства о деятельности органов безопасности, созданные в текущем и предыдущем годах.
Заявки на участие в Конкурсе могут быть поданы как самими авторами, так и с их согласия, издательствами, редакциями, кино— и телекомпаниями (студиями), творческими союзами, общественными организациями, другими физическими и юридическими лицами.
Заявки оформляются в произвольной форме с указанием номинации. В заявках физических лиц указываются фамилия, имя, отчество автора произведения, домашний адрес с почтовым индексом, контактные телефоны. В заявках юридических лиц — полное наименование, почтовый адрес, контактные телефоны.
К заявке прилагаются: конкурсная работа, краткая справка об издании и авторе произведения; аннотация на произведение; отзывы, рецензии, статьи в прессе (если таковые имеются).
При выдвижении коллективного произведения представляются сведения о руководителях творческого коллектива.
Конкурсные работы представляются:
— литературные произведения — в виде опубликованного печатного издания в 2-х экземплярах;
— журналистские работы — в отпечатанном виде с указанием названия издания, в котором они опубликованы, и даты опубликования, в 2-х экземплярах;
— видеоматериалы — на видеокассетах формата VHS, Betaсam SP или на лазерных носителях формата CD и DVD, в 2-х экземплярах;
— аудиоматериалы — на аудиокассетах или компакт-дисках, в 2-х экземплярах;
Присланные на Конкурс работы не возвращаются и не рецензируются.
Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 1 октября текущего года.
Итоги конкурса подводятся в декабре месяце текущего года.
Конкурсные работы направляются в запечатанных конвертах с пометкой „На конкурс ФСБ России на лучшие произведения литературы и искусства о деятельности органов федеральной службы безопасности“ по адресу: 107031, Москва, Лубянская пл., 2, Центр общественных связей ФСБ России.
Контактный телефон (495) 914-39-08, факс (495) 625-05-78.