Объявлен конкурс ФСБ России

Возрождение Конкурса — это очередной шаг ведомства в реализации политики „разумной открытости“, развития и укрепления связей с гражданским обществом.

8 декабря 2006 года в Москве в мультимедийном центре „Плазма холл“ Фонда поддержки патриотического кино состоялась торжественная церемония вручения премий ФСБ России за лучшие произведения литературы и искусства о деятельности органов федеральной службы безопасности.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА ФСБ НА ЛУЧШИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ФСБ ФСБ России проводится ежегодный конкурс на лучшие произведения литературы и искусства о деятельности органов федеральной службы безопасности.

В ходе Конкурса осуществляется отбор лучших произведений, в которых на высоком художественном уровне создан образ сотрудника органов безопасности, наиболее объективно отражена их деятельность.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

— „Телевизионные и радиопрограммы“ (документальные фильмы и телепрограммы, циклы теле— и радиопередач);

— „Художественная литература и журналистика“ (проза, поэзия, очерки, репортажи);

— „Музыкальное искусство“ (профессиональная и авторская песня, концертные программы творческих коллективов — отмечаются исполнители, авторы стихов и музыки);

— „Кино— и телефильмы“ (режиссерская работа в игровом кино);

— „Актерская работа“ (актерское мастерство в игровом кино);

— „Изобразительное искусство“ (живопись, скульптура, графика, монументальные и оформительские работы).

На Конкурс представляются произведения литературы и искусства о деятельности органов безопасности, созданные в текущем и предыдущем годах.

Заявки на участие в Конкурсе могут быть поданы как самими авторами, так и с их согласия, издательствами, редакциями, кино— и телекомпаниями (студиями), творческими союзами, общественными организациями, другими физическими и юридическими лицами.

Заявки оформляются в произвольной форме с указанием номинации. В заявках физических лиц указываются фамилия, имя, отчество автора произведения, домашний адрес с почтовым индексом, контактные телефоны. В заявках юридических лиц — полное наименование, почтовый адрес, контактные телефоны.

К заявке прилагаются: конкурсная работа, краткая справка об издании и авторе произведения; аннотация на произведение; отзывы, рецензии, статьи в прессе (если таковые имеются).

При выдвижении коллективного произведения представляются сведения о руководителях творческого коллектива.

Конкурсные работы представляются:

— литературные произведения — в виде опубликованного печатного издания в 2-х экземплярах;

— журналистские работы — в отпечатанном виде с указанием названия издания, в котором они опубликованы, и даты опубликования, в 2-х экземплярах;

— видеоматериалы — на видеокассетах формата VHS, Betaсam SP или на лазерных носителях формата CD и DVD, в 2-х экземплярах;

— аудиоматериалы — на аудиокассетах или компакт-дисках, в 2-х экземплярах;

Присланные на Конкурс работы не возвращаются и не рецензируются.

Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 1 октября текущего года.

Итоги конкурса подводятся в декабре месяце текущего года.

Конкурсные работы направляются в запечатанных конвертах с пометкой „На конкурс ФСБ России на лучшие произведения литературы и искусства о деятельности органов федеральной службы безопасности“ по адресу: 107031, Москва, Лубянская пл., 2, Центр общественных связей ФСБ России.

Контактный телефон (495) 914-39-08, факс (495) 625-05-78.