Давай поиграем в кино

Мы очень много и часто говорим о проблеме «дети и гаджеты». В СМИ мелькают истории о несчастных случаях ради красивого селфи, о зацеперах и руферах, которые рискуют жизнью, чтобы снять крутое видео. Общественность будоражат случаи, когда вместо того, чтобы спасать кого-то, попавшего в беду подростки снимают инцидент на мобильный телефон. Взрослые в разговорах сетуют: «Все свободное время подросток проводит, уткнувшись в экран гаджета». Проскакивают в таких беседах позитивные нотки в стиле: «Зато с личным кабинетом на „Госсуслугах“ он за пять минут разобрался». Но в большинстве своем все сводится к брюзжанию на тему «Лучше бы ты книжку прочитал».

Но реалии таковы — гаджеты стали неотъемлемой частью нашей жизни, инструментом коммуникации и источником вдохновения для творчества. Поэтому глупо пытаться от них изолировать, гораздо логичней использовать этот ресурс.

Именно об этом говорили вовлеченные, любящие детей и свое дело люди в рамках круглого стола «Новая эра детского кино. Снимаем сами» в Правительстве Москвы . Идея создания мотивации для правильного использования гаджета, когда камера становится ручкой, а Youtube-канал — тетрадкой школьника, переросла в масштабный проект, который продолжает набирать обороты.

«Тем более, что у каждого ребенка в кармане камера с разрешением, аналогичным аппаратуре Тарковского в 60-е годы», — говорит один из идейных вдохновителей организатор Международного детского фестиваля «Мы сами снимаем кино!» Александр Костюченко.

Проект стартовал три года назад с идеи «киносочинения» — детям предложили адаптировать притчи и снять мини-сюжеты по пять-шесть минут. Результаты превзошли все ожидания: всего за неделю было готово шесть работ. На сегодняшний день их количество превышает 500. В ходе круглого стола продемонстрировали отрывки из новелл, одни умиляют непосредственностью, после других сложно сдерживать слезы.

Главным открытием проекта стало осознание, что результатом «киносочинения» является не столько сама киноработа (фильм, эссе, этюд, кинообраз), сколько процесс его создания.

Так в проекте появился новый термин «киноигра» — особая интерактивная форма организации досуга современных детей по созданию кинопритчи. Именно игра! Создатели проекта подчеркивают, что это не профориентация школьника, им предлагают поиграть в кино, а не почувствовать себя режиссером и ловить звездную болезнь. Это игра, которая помогает быть профессиональным зрителем, воспитывает культурного человека, помогает усвоить важнейшие смыслы и образы добродетельной жизни. Это не столько инструмент создания кино, сколько современная педагогическая практика, предполагающая у наставника наличие дополнительных компетенций педагога.

Центральными площадками для апробации новых педагогических методик и практик проекта стали: Московская Духовная Академия и Российский Государственный Социальный Университет (РГСУ); четыре собственные фестивальные площадки «Мы сами снимаем кино!», где реализуется проект каждые три месяца в течение последних трех лет в регионах России (Москва, Московская область, Сочи, Брянск); фестивальные площадки наших партнеров: «Кинотаврик», «Свет „Лучезарного Ангела“», «Тихвинский Лель», «Орлята России», «Православная Весна», «Детский КиноМай», «Таланты Московии», «Антифон», «Сказки Сербии» и др. ; факультет кинопритч детской киноакадемии ВДЦ «Смена» (Анапа); лагеря летнего отдыха — «Экопоселение „Покров“» (Брянск), «Нива» (Геленджик), «Лингвокемп» (Анапа).

К настоящему времени проект переходит в стадию самоорганизации, когда участники из различных регионов России самостоятельно организуют конкурсы и фестивали «Мы сами снимаем кино!». Появилась объективная необходимость в наставниках, и уже огромное количество педагогов выразили желание подключиться к процессу.