Земля в иллюминаторе

Это видео посмотрели даже не сотни, а тысячи человек. Уличный ансамбль, выступающий в самом центре Киева — возле станции метро «Лукьяновская» — неожиданно сыграл всем известный хит группы «Земляне», который по праву считается одним из знаковых символов советских восьмидесятых. Киевляне отреагировали с восторгом.

В записи выступления можно увидеть, как горожане танцуют под знакомые с детства ритмы, поют о космосе и дружно бросают мелочь уличным исполнителям, которые не жалели для своего выступления души и драйва. Несмотря на все попытки извести наследие советской эпохи, которые до сих пор предпринимают чиновники и придворные музыканты, оно все равно прорывается наружу — ломая установленные новыми врачами ограничения, и прямые цензурные запреты на содержание советских музыкальных и юмористических программ.

О том, насколько ценят в Украине старую советскую музыку, красноречиво говорит инцидент в галицком поселке Олесько — который случился еще на Рождество, но получил широкую огласку только сейчас. Четверо украинских националистов, среди которых был гражданин Евросоюза, приехали осмотреть местный замок, а затем обосновались для отдыха в кафе, где пел на русском переселенец с Донбасса. Добровольцы потребовали от музыканта исполнять идеологически правильные песни — но на его сторону встали местные жители, которые решили по-свойски проучить наглых пришельцев. Националисты были вооружены — однако это не помогло им в конфликте с толпой, которая быстро выставила приезжих вон.

При этом, парни из Олесько заблаговременно, еще в январе завели дело на агрессивных гостей, подтверждая свою версию происшествия показаниями друзей. В то время как подгулявшие добровольцы только сейчас осознали, что, помимо синяков, им угрожает совершенно осязаемый приговор. И уже начали делать первые, но достаточно знаковые уступки новым российским поселенцам.

Даже сегодня в этом кафе можно услышать советскую попсу. Ее ставят не ради политики, а для того, чтобы сохранить пережившую все наезды традицию слушать старые любимые песни. Жители города полностью поддерживают в текущем конфликте своих родственников и соседей, а львовский поэт, который приехал в Олесько, чтобы собрать материал в защиту националистических добровольцев, на днях услышал от провинциальных галичан самую настоящую «зраду».

Процитированная им фраза двадцатипятилетнего олевского селянина, свысока брошенная в лицо «бойцу-добровольцу» — «и что, вот мы помиримся с братским русским народом, и ты дальше будешь бить людей за российскую музыку?» — вместила в себя настроения местных жителей, которые меньше всего хотят видеть у себя дома патриотических дебоширов. Поскольку они пугают галичан куда больше Путина и вездесущих российских агентов.

«Здесь нет никакой политики. Всех достала наглость добровольцев, которым наплевать на местные правила, обычаи, традиции. Они пристают ко всем, кто им не понравился, и привыкли нарушать закон, как хотят. Но в этот раз номер не прошел — люди выступили против беспредела, а за размахивание пистолетом в нетрезвом виде придется ответить», — говорят журналистам жители села Олеськи.

Кстати, как оказалось, в репертуаре местного кафе было немало украинских песен, которые исполнял другой музыкант — другое дело, что пьяные националисты элементарно не желали подождать, пока он выйдет «эфир», провоцируя этим никому не нужную конфликтную ситуацию.

О чем же говорит непреходящая мода на полузапрещенную русскоязычную советскую музыку? Несмотря на все усилия пропагандистской машины, которая старательно зачищает культурные пласты прежних эпох и предлагает украинцам отмечать исключительно идеологически правильные праздники, в стране по-прежнему гуляют 23 февраля и 8 марта, в день пограничника и подводника, и в целую кучу других праздничных дат советской эпохи. Что же касается обычной русскоязычной попсы, она все так же звучит в автобусах и маршрутках —а исполнители советского андеграунда стараются включить эти песни в свой текущий репертуар, зная, что на них существует устойчивый спрос.

Уличные музыканты поют «Клен зеленый» или «Землян», а не милитаристские марши Мельника и Бандеры — прекрасно зная, что народ любит и ценит советскую музыку эпохи своей счастливой и мирной юности. А официоз и цензура только добавляет популярности старым мелодиям.

Так что в ближайшие дни киевляне не раз услышат драйвовую композицию о космосе, который когда-то покорялся списанным ныне в утиль украинским ракетам. Вспомнив о том, что некогда они жили в великой космической стране, от которой осталось сейчас только несколько случайно оброненных нот.