Неловкий момент: звезды, которые оконфузились прямо на сцене

Звезды тоже люди и им свойственно ошибаться или становиться в центре неприятных ситуаций. Однако за ними постоянно ведется наблюдение и каждый конфуз сразу же становится достоянием общественности, особенно, если это произошло прямо на сцене.

Никто не застрахован от провала, в том числе и звезда такого уровня, а неловкий момент произошел на одной из церемоний награждения Brit Awards. Завязки плаща певицы были настолько туго затянуты, что не поддались танцорам, и те повалили артистку на пол. Кроме того, публика помнит происшествия с поцелуем канадского рэпера Дрейка, который оказался не рад внезапной близости с Мадонной. Бейонсе

Одна из наиболее востребованных певиц современности поражает публику шикарными номерами, над которыми трудятся десятки специалистов, рассчитывающих все до мелочей. Однако периодически даже Бейонсе не может оградить себя от мелких конфузов, например, публика заметила ее отклеивающейся парик, утягивающее белье или как ее волосы затягивает вентилятор. Также Бейонсе не раз падала на сцене в ходе выступления или была в шаге от этого. Бритни Спирс

Как оказалось, падение на сцене не является самым неприятным, что может произойти, хуже этого может быть потеря парика. Подобный инцидент произошел с Бритни Спирс, которая стала в центре еще одной нелепой ситуации в процессе выступления, когда прямо на ней разошелся по швам ее костюм. Кэти Перри

Самым нелепым конфузом в истории выступлений этой звезды можно смело назвать инцидент с тортом на сцене, в который весьма неловко прыгнула певица. Потом она начала скользить по полу из-за масляного крема и буквально не могла уйти со сцены на своих двух и ей пришлось уползать за кулисы. Ники Минаж

Особенно нелепым выступлением в карьере эпатажной знаменитости стал тот, когда публика узнала, что певица предпочитает надевать накладные ягодицы. Особенно неестественно и смешно они смотрелись, когда артистка размахивала ногами, сидя на стуле посреди сцены. Тейлор Свифт

Леди Гага Во время исполнения песни вентиляторы слишком сильно раздули платье известной исполнительницы, обнажив все, что не предназначалось для публики. Знаменитость не смогла выкрутиться из такой ситуации с изяществом, свойственным Мэрилин Монро

Певица стала заслуженной рекордсменкой по числу падений на сцене, количество которых перевалило за десятки. Поклонники звезды даже начали коллекционировать эти эпичные моменты, отмечая, что некоторые падения нельзя назвать провальными и певица держалась очень грациозно.]]>