Читатели против объединения Детской и Национальной библиотек Карелии

Директор Детской библиотеки РК имени Морозова Валерия Сакина рассказала, как коллектив воспринял новость о закрытии библиотеки в качестве самостоятельного учреждения.

Сегодня в Петрозаводске прошла пресс-конференция, посвященная вопросам объединения Национальной и Детской библиотек Республики Карелия и повышения качества обслуживания детского читателя. На ней министр культуры Карелии Алексей Лесонен рассказал, с чем связано это объединение.

По его словам, идея объединить две организации связана с тем, что здание детской библиотеки не может исполнять свои функции. За последнее время было выдано три предписания надзорных органов о несоблюдении мер противопожарной безопасности в нынешнем здании детской библиотеки.

На переезд дано четыре месяца. За это время должно быть составлено новое штатное расписание на новом месте. Все работники детской библиотеки останутся на работе. Сокращение коснется в основном работников бухгалтерии.

Ситуацию с объединением порталу «Карельские Вести» прокомментировала директором Детской библиотеки республики Карелия имени Морозова Валерия Сакина:

По ее словам, о подписанном 19 марта документе коллектив библиотеки узнал в минувшую пятницу. Все были осведомлены, что планируется переезд Детской в новое здание Национальной библиотеки, но никто не думал, что она перестанет быть самостоятельным лицом. Это постановление разбило надежды на то, что коллектив библиотеки будет услышан в десятилетие детства, которое было объявлено в России с 2018 по 2028 год.

Подробное интервью выступление директора в нашей записи ниже. В нем она также рассказала, как коллектив Детской библиотеки поддержали подписями читатели, которые выступили против такого объединения.

Смотрите также сегодня вечером сюжет о слиянии библиотек на телепередаче «ПТЗговорит», а также в видеосюжете на нашем сайте.