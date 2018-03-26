Ещё
Читатели против объединения Детской и Национальной библиотек Карелии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Читатели против объединения Детской и Национальной библиотек Карелии 

Карельские вести 43 минуты назад
Фото: Карельские вести
Директор Детской библиотеки РК имени Морозова Валерия Сакина рассказала, как коллектив воспринял новость о закрытии библиотеки в качестве самостоятельного учреждения.
Сегодня в Петрозаводске прошла пресс-конференция, посвященная вопросам объединения Национальной и Детской библиотек Республики Карелия и повышения качества обслуживания детского читателя. На ней министр культуры Карелии Алексей Лесонен рассказал, с чем связано это объединение.
По его словам, идея объединить две организации связана с тем, что здание детской библиотеки не может исполнять свои функции. За последнее время было выдано три предписания надзорных органов о несоблюдении мер противопожарной безопасности в нынешнем здании детской библиотеки.
На переезд дано четыре месяца. За это время должно быть составлено новое штатное расписание на новом месте. Все работники детской библиотеки останутся на работе. Сокращение коснется в основном работников бухгалтерии.
Ситуацию с объединением порталу «Карельские Вести» прокомментировала директором Детской библиотеки республики Карелия имени Морозова Валерия Сакина:
По ее словам, о подписанном 19 марта документе коллектив библиотеки узнал в минувшую пятницу. Все были осведомлены, что планируется переезд Детской в новое здание Национальной библиотеки, но никто не думал, что она перестанет быть самостоятельным лицом. Это постановление разбило надежды на то, что коллектив библиотеки будет услышан в десятилетие детства, которое было объявлено в России с 2018 по 2028 год.
Подробное интервью выступление директора в нашей записи ниже. В нем она также рассказала, как коллектив Детской библиотеки поддержали подписями читатели, которые выступили против такого объединения.
Смотрите также сегодня вечером сюжет о слиянии библиотек на телепередаче «ПТЗговорит», а также в видеосюжете на нашем сайте.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Снимают реалити — шоу в Петрозаводске. Красавицы Belle Époque: эротические открытки прошлых веков Лекция «Психиатрия в мире Гарри Поттера» пройдет в Петрозаводске
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какой сериал самый дорогой в истории7
Скрытое послание на постере «Мира Дикого Запада»
Кончаловский рассказал о своем фильме про Микеланджело4
Особенности застольного этикета разных стран
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Видео
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение