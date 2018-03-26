Старый Дагестан в объективе Прокудина-Горского

Опубликован сборник работ знаменитого русского фотографа Сергея Прокудина-Горского. Будучи пионером цветной фотографии в царской России, Прокудин-Горский путешествовал и снимал сцены из жизни империи в начале двадцатого века. Альбом, выпущенный издательством «Красивая книга», содержит множество уникальных цветных фотографий, которые впервые увидели свет.

Прокудин-Горский состоял в Императорском русском географическом обществе, внес значительный вклад в развитие фотодела в России, изобрел один из способов цветной съемки. Опубликованные работы были сняты через три цветофильтра — синий, зеленый и красный. Получившиеся монохромные изображения переводились на стеклянные пластины и демонстрировались через три проектора. В результате зритель видел одно полноцветное изображение.