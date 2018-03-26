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Старый Дагестан в объективе Прокудина-Горского
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Старый Дагестан в объективе Прокудина-Горского 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
Опубликован сборник работ знаменитого русского фотографа Сергея Прокудина-Горского. Будучи пионером цветной фотографии в царской России, Прокудин-Горский путешествовал и снимал сцены из жизни империи в начале двадцатого века. Альбом, выпущенный издательством «Красивая книга», содержит множество уникальных цветных фотографий, которые впервые увидели свет.
Прокудин-Горский состоял в Императорском русском географическом обществе, внес значительный вклад в развитие фотодела в России, изобрел один из способов цветной съемки. Опубликованные работы были сняты через три цветофильтра — синий, зеленый и красный. Получившиеся монохромные изображения переводились на стеклянные пластины и демонстрировались через три проектора. В результате зритель видел одно полноцветное изображение.
В книге представлены документальные свидетельства эпохи: от рекламы и протоколов заседания научных обществ до дневниковых записей Николая II. В разделе «Русская Ривьера» — снимки Дагестана, сделанные в период с 1906 по 1912 годы. Вот некоторые из них.
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