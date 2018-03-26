Российский иллюстратор Олейников получил литературную премию Андерсена

Премия имени Ганса Христиана Андерсена вручается раз в два года лучшим детским писателям и художникам-иллюстраторам. Она была учреждена в 1956 году Международным советом по детской и юношеской книге — некоммерческой общественной организацией при ЮНЕСКО . Премия присуждается на основе целостного представления обо всем корпусе работ автора. Премия представительнице СССР была вручена лишь однажды — в 1976 году награду получила художник-иллюстратор детской книги Татьяна Маврина

"Международный совет по детской книге объявил победителей на соискание Премии имени Ганса Христиана Андерсена 2018 года, самой престижной премии в области детской литературы в мире. Им стал современный русский художник-иллюстратор Игорь Олейников из России", — говорится в сообщении пресс-службы.

Награда вручается в день рождения Ганса Христиана Андерсена — 2 апреля. Лауреаты получают золотые медали с профилем классика детской литературы. В этом году в короткий список номинантов вошли иллюстраторы из Аргентины, Австрии, Китая, Польши, Швейцарии и России, а членами жюри стали представители Японии, Испании, Греции и других стран.

Обладателем премии также стала японская писательница Эйко Кадоно.