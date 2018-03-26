«Дневник читателя». Как русская литература победила политику

«Дневник читателя». Как русская литература победила политикуТакже в программе:

— Русские писатели в Париже: «Подумаешь, Макрон. Одним читателем меньше…».

— Издательство «Наука» передало в дар парижской библиотеке Тургенева уникальную серию «Литературные памятники».

Участники:

— Анна Гавальда, писатель;

— Евгений Водолазкин, писатель;

Александр Воропаев , начальник отдела книжных выставок и пропаганды чтения Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям;

— Юлия Рутберг, актриса;

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

В столице Франции прошел один из крупнейших книжных форумов Европы — Парижский книжный салон. Россия приняла участие в Парижском салоне в качестве почетного гостя. И должна вам сказать, это был большой успех! С самого утра на нашем стенде кипела жизнь — настоящий читательский ажиотаж! Французы покупали книги, листали альбомы, задавали вопросы. «Наш стенд самый большой на Салоне, и то не всем желающим хватает места», — прокомментировал начальник отдела книжных выставок и пропаганды чтения Федерального агентства по печати Александр Воропаев.

Президент Франции Эммануэль Макрон не зашел на российский стенд по политическим причинам, но французы его не поддержали. «Он совершил большую ошибку, — сказала мне в интервью писательница Анна Гавальда. — Совершенно не стоило обижать писателей, писатели — это как раз те, кого необходимо поддерживать. Я с уважением отношусь к Макрону, и он не часто совершает идиотские поступки, но не прийти на российский стенд попросту глупо. Очень странная история».

Российские писатели, впрочем, не огорчились. «Подумаешь, одним читателем меньше», — прокомментировал Алексей Иванов . «Не так уж важно, был или нет Макрон, важно, что пришла Фанни Ардан», — добавил писатель Евгений Водолазкин, который общался с актрисой на главной сцене Салона.

На открытой дискуссии Фанни Ардан и Евгения Водолазкина был настоящий аншлаг! Актриса еще раз призналась, что «далека от политики и просто влюблена в русскую литературу». И эти слова звучали как слова поддержки — и были ею. Ключевой же темой встречи была дискуссия о том, что важнее для писателя: больше путешествовать и познавать реальный мир или подпитываться своим воображением, создавая иную реальность. Евгений Водолазкин напомнил слова одного из героев своего романа «Лавр»: «Не исследуй мир по горизонтали, исследуй по вертикали». В результате спора сошлись на абсолютной истине, что настоящим творчеством может двигать только любовь.

В Париже вообще очень любят читать — книги продаются всюду, реклама книжного Салона расклеена по всему городу. Так что книжные магазины и библиотеки приглашали наших авторов очень активно — за 4 дня Салона наши писатели приняли участие в 120 мероприятиях, и читателей было очень много! «Если высокая явка — в самом деле признак легитимности, то статус русской литературы по-прежнему остается незыблемым», — подчеркнул писатель и критик Лев Данилкин. «Все очень хорошо организовано», — отметила писательница Наринэ Абгарян.

В этом году в Париже прошли специальные юбилейные мероприятия, посвященные 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева. Немногие знают, что личная библиотека писателя до сих пор находится в Париже. И за это время успела сильно расшириться. В том числе за счет книг замечательного издательства «Наука» — в честь двухсотлетия писателя на Салоне Борис Куприянов торжественно передал в дар библиотеке Тургенева книги знаменитой серии «Литературные памятники».

ЦИТАТА

В «Дневнике читателя» мы почти никогда не говорим об аудиокнигах, а ведь очень многие слушают книги в машине, на прогулке, да и просто дома перед сном. Сейчас на рынке аудиокниг новинки появляются с той же регулярностью, что и печатные издания — многие хорошие книги можно не только прочесть, но и послушать почти сразу после публикации. Например, крупнейший российский книгоиздательский холдинг Эксмо/АСТ еще в 2005 году запустил проект «Аудиокнига» — все ключевые новинки и популярные переиздания озвучивают профессиональные актеры и чтецы. Например, новые книги Алексея Иванова, Бориса Акунина или нобелевского лауреата Кадзуо Исигуро выходят одновременно и в бумажной, и в аудиоверсии.

Недавно в аудиоформате вышел один из моих любимых романов — «Театр» Сомерсета Моэма. Историю блистательной Джулии Лэмберт читает неподражаемая Юлия Рутберг. В этом выпуске в рубрике «Цитата» можно послушать фрагмент из начала романа: юная Джулия узнала, что ее возлюбленный и будущий муж Майкл заключил контракт с американским антрепренером, актриса в ярости врывается к директору театра, где служит сама. Читает Юлия Рутберг.

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