Фантастические книги, которые вы могли пропустить

Ежегодно на русском языке выходит изрядное количество новинок фантастики и фэнтези. Сориентироваться в этом потоке непросто, тем более что в жанре регулярно появляются новые имена. Мы решили отобрать несколько ярких книг последнего времени, которые вы могли пропустить. «Город лестниц» — необычное фэнтези в декорациях примерно соответствующих 19-му веку. Это смесь политического триллера и детектива, в которой обыгрывается тема гибели богов. Во времена, когда государствам помогали боги, народ Сайпур находился в угнетенном состоянии. Тогда сайпурийцы решили сделать ставку на технологии и не прогадали — боги были повержены, а чудеса исчезли. В мире произошло перераспределение сил, и теперь сайпурийцы взяли верх. Когда при загадочных обстоятельствах погибает сайпурский историк, опытный шпион берется за расследование и понимает — в мире все еще остается место для божеств и чудес. Канадский писатель Сильвен Нёвель создал книгу, которая почти целиком состоит из интервью и дневниковых записей. Сюжет начинается с того, что в США находят гигантскую механическую кисть руки, что сподвигает военных и ученых заняться изучением артефакта и поисками других частей загадочного гиганта. И несмотря на то что весь роман состоит из диалогов, динамика и интрига в «Спящих гигантах» постоянно держатся на высоком уровне. Новая книга Гамильтона стала одной из лучших космоопер последних лет. Это начало масштабной трилогии, которая рассказывает о неизвестной искусственно созданной микровселенной, который зовется Бездна. Туда направились миллионы религиозных фанатиков, они считают Бездну настоящим раем. Другие полагают, что попытки туда проникнуть активируют механизм уничтожения Галактики. Конфликты между человеческими фракциями накаляются до предела… История женщины, которая намерена добиться власти в огромной империи, которая захватила ее родину. Действие «Бару Корморан» разворачивается в фэнтезийном мире, но магия здесь отсутствует, зато мир продуман до мелочей. Книга политические интриги, сражения и дуэли, но не менее важен и внутренний конфликт главной героини, которая служит режиму, который ненавидит. «Бару Корморан, предательница» уникальная именно психологической составляющей и роман ярко демонстрирует, до каких пределов способен дойти человек и чем пожертвовать во имя «высшей цели». Космическая фантастика в духе сериала «Светлячок». Книга рассказывает об экипаже звездолета, занимающегося созданием червоточины в космическом пространстве. С помощью этой рукотворной сети, по вселенной смогут путешествовать другие корабли. Помимо насыщенного приключениями сюжетна, хорошего юмора и харизматичных персонажей, здесь еще занимательно обыгрываются социальные взаимоотношения самых разных инопланетных рас, годами живущих в одном корабле. Городское фэнтези, которое можно поставить в один ряд с книгами Джима Батчера о Гарри Дрездене. Это история тридцатилетнего мага-прорицателя Алекса Веруса, который старается держаться подальше от конфликтов английских чародеев. Но однажды в его руки попадает артефакт и Алекс оказывается в самом эпицентре противостояния темных и светлых лондонских магов — причем и те и другие не особо разборчивы в методах. Не только Анджеем Сапковским может похвастаться польское фэнтези, оно богато и на других примечательных авторов. В их числе и Кшиштоф Пискорский, завоевавший на родине немало престижных премий. «Тенеграф» — самостоятельный роман, по духу напоминающий цикл Артуро Переса-Реверте о Капитане Алатристе. Пожилой фехтовальщик Арахон И’Барратора оказывается втянут в придворные интриги и от его смелости и клинка теперь зависит будущее его родного города. #литература