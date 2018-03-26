Калининграды начали обращаться к врачам из-за укусов клещей

Как и в прошлом году, клещи активизировались во второй декаде марта. Как сообщили в ведомстве, за прошлый год за медицинской помощью из-за кровососов обратилось 5453 человека. При том, что в 2017 году было привито 9996 человек (на приобретение 12500 доз вакцины областной бюджет потратил 5,2 мил рублей).

В 2017 году отмечалось увеличение заболеваемости клещевым энцефалитом — 16 случаев (2016г. — 9) и клещевым боррелиозом -70 случаев (2016г. — 61)

Большинство «хватали» клещей в местах отдыха, на дачных участках, придомовых территориях, т.е. там, где акарицидные обработки не проводятся в должном объеме.