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Калининграды начали обращаться к врачам из-за укусов клещей
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Калининграды начали обращаться к врачам из-за укусов клещей 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Как и в прошлом году, клещи активизировались во второй декаде марта. Как сообщили в ведомстве, за прошлый год за медицинской помощью из-за кровососов обратилось 5453 человека. При том, что в 2017 году было привито 9996 человек (на приобретение 12500 доз вакцины областной бюджет потратил 5,2 мил рублей).
В 2017 году отмечалось увеличение заболеваемости клещевым энцефалитом — 16 случаев (2016г. — 9) и клещевым боррелиозом -70 случаев (2016г. — 61)
Большинство «хватали» клещей в местах отдыха, на дачных участках, придомовых территориях, т.е. там, где акарицидные обработки не проводятся в должном объеме.
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