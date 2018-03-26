Участницы «Дамского клуба» в Южнопортовом поговорили об искусстве жить настоящим

Очередная встреча группы «Дамский клуб» состоялась 24 марта в центре социальной помощи семье и детям «Истоки», который расположен во 2-м Южнопортовом проезде. Об этом рассказала специалист по связям с общественностью центра Наталья Келиматова

— Наша очередная встреча проходила под девизом «Остановись, мгновенье! Искусство жить настоящим». Сейчас у всех на слуху выражение «Будь здесь и сейчас», которое обозначает то, что человек осознает себя именно в этой точке пространства и времени. Причем, осознает тотально: он понимает, что его тело здесь, а вместе с ним и его мысли, и чувства, и все они посвящены настоящему моменту, а не блуждают где-то в прошлом и будущем, — сообщила Келиматова.

Напомним, что центр помощи семь и детям «Истоки» расположен по адресу: 2-й Южнопортовый проезд, дом 19, корпус 1. (вт)