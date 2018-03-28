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Комитет Госдумы не поддержал перенос празднования Дня России с 12 июня на 21 сентября
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Комитет Госдумы не поддержал перенос празднования Дня России с 12 июня на 21 сентября 

Агентство «Москва» 37 минут назад
Фото: Российская Газета
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал отклонить при рассмотрении в первом чтении законопроект о переносе празднования Дня России с 12 июня на 21 сентября. Такое решение было принято в ходе заседания комитета.
«Предварительное обсуждение законопроекта прошло, особой поддержки в обществе он не получил.
Предлагаемое изменение требует дополнительного обоснования и широкого общественного обсуждения», — сказала зампредседателя комитета Валентина Кабанова.
По словам авторов проекта, выбор новой даты обусловлен тем, что 21 сентября (8 сентября по старому стилю) 1380 г. русскими полками во главе с великим князем Дмитрием Донским была одержана победа на Куликовом поле, после которой началось освобождение Руси от монголо-татарского ига.
«Российская государственность насчитывает более 1 тыс. лет, а не 26 лет по смыслу приурочивания праздника к 12 июня 1990 г. Представляется, что наиболее подходящей датой празднования Дня России является 21 сентября. Именно в этот день в 1862 г. в Великом Новгороде императором Александром II открыт памятник «Тысячелетие Руси», ознаменовавший тысячелетие основания Русского государства. С этих пор 21 сентября в России отмечали День основания российской государственности», — отмечается в пояснительной записке.
Законопроект был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента группой депутатов от ЛДПР во главе с депутатом Алексеем Диденко.
Как уточняется в отрицательном отзыве правительства РФ на законопроект, количество нерабочих праздничных дней, а также их временное распределение в течение года оптимально отражает потребности работников в отдыхе. Кроме того, отмечается, что частое изменение перечня нерабочих дней не способствует эффективной организации производственных процессов и затрудняет планирование времени отдыха и режимов рабочего времени.
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