Комитет Госдумы не поддержал перенос празднования Дня России с 12 июня на 21 сентября

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал отклонить при рассмотрении в первом чтении законопроект о переносе празднования Дня России с 12 июня на 21 сентября. Такое решение было принято в ходе заседания комитета.

«Предварительное обсуждение законопроекта прошло, особой поддержки в обществе он не получил.

Предлагаемое изменение требует дополнительного обоснования и широкого общественного обсуждения», — сказала зампредседателя комитета Валентина Кабанова

По словам авторов проекта, выбор новой даты обусловлен тем, что 21 сентября (8 сентября по старому стилю) 1380 г. русскими полками во главе с великим князем Дмитрием Донским была одержана победа на Куликовом поле, после которой началось освобождение Руси от монголо-татарского ига.

«Российская государственность насчитывает более 1 тыс. лет, а не 26 лет по смыслу приурочивания праздника к 12 июня 1990 г. Представляется, что наиболее подходящей датой празднования Дня России является 21 сентября. Именно в этот день в 1862 г. в Великом Новгороде императором Александром II открыт памятник «Тысячелетие Руси», ознаменовавший тысячелетие основания Русского государства. С этих пор 21 сентября в России отмечали День основания российской государственности», — отмечается в пояснительной записке.

Законопроект был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента группой депутатов от ЛДПР во главе с депутатом Алексеем Диденко