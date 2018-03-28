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Комитет Госдумы не поддержал законопроект о регистрации в соцсетях по паспорту
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Комитет Госдумы не поддержал законопроект о регистрации в соцсетях по паспорту 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей рекомендовал в среду нижней палате парламента отклонить законопроект, которым предлагается ввести регистрацию в социальных сетях только по предоставлению паспорта, а детям до 14 лет запретить самостоятельно создавать себе аккаунты и делать это лишь с письменного согласия родителей. Комитет выступает по данной инициативе соисполнителем, профильным назначен комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
Проектом, авторами которого выступили депутаты от "Единой России" Виталий Милонов и Михаил Бугера, предусматривается, что «при регистрации в социальной сети физическое лицо обязано предоставить в электронной форме документ, удостоверяющий личность (в том числе документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в РФ), позволяющий установить фамилию, имя, отчество (при наличии) и возраст указанного физического лица, а также согласие на обработку его персональных данных». По мнению разработчиков, такие нормы позволят «решить проблемы так называемых фейковых аккаунтов» и предупредят правонарушения со стороны создающих этих аккаунты лиц.
В соответствии с законопроектом «устанавливаются специальные правила регистрации в социальных сетях малолетних, то есть несовершеннолетних в возрасте до 14 лет». «Предлагается установить, что регистрация в социальной сети несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет, осуществляется его законными представителями — родителями, усыновителями или опекунами, которые должны предоставить в электронной форме свое письменное согласие на регистрацию в социальной сети несовершеннолетнего, документы, удостоверяющие личность законных представителей, и документы, подтверждающие их полномочия в качестве законных представителей несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет», — говорится в сопроводительных материалах.
Корреспондирующие изменения предлагается внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность для собственников соцсетей. «Неисполнение организатором распространения информации в сети Интернет, являющимся владельцем социальной сети, требований к регистрации в социальной сети физических лиц влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; на должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц — от 800 тыс. до 1 млн рублей», — отмечается в проекте закона.
Разработчики обращают внимание на то, что в настоящее время любой человек может зарегистрироваться под другим именем, причем как под вымышленным, так и под именем кого— либо из знакомых, создав фейковый аккаунт. По их словам, «на такой странице можно выложить фотографии, написать сообщения, компрометирующие лицо, которому якобы принадлежит страница, совершить преступление под таким вымышленным именем».
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