При продаже билета в кино будут спрашивать паспорт

правительство РФ. Кассирам и контролерам в кинотеатрах дадут право спрашивать у посетителей паспорт. Законопроект об этом внесло в Госдуму

В случае, если продавец билетов сомневается в том, что возраст зрителя соответствует установленной возрастной категории фильма, то он сможет попросить документ, удостоверяющий личность.

Кроме того, законопроектом предлагается запретить в начале сеансов с детскими фильмами показ трейлеров картин более высокой возрастной категории.

Еще одно положение поправок касается близкого расположения организаций, предназначенных для детей, и организаций, предназначенных для взрослых, в которых может распространяться запрещенная для детей информационная продукция.

Сейчас распространять такую продукцию нельзя ближе, чем на расстоянии ста метров от границ территорий детских организаций. Но зачастую подобное правило «фактически невыполнимо и влечет необходимость снятия с репертуара большинства постановок, идущих на протяжении многих лет», указано в пояснительной записке.

Например, Московский академический театр имени Владимира Маяковского расположен в непосредственной близости от средней общеобразовательной школы №1243", а «МХАТ имени М. Горького находится напротив гимназии №1520 имени Капцовых.

В связи с этим регионам предлагается дать право самим устанавливать это расстояние, если оно „не менее 50 метров от границ территорий организаций, предназначенных для детей“.

Предполагается, что такое решение регион принимает в том числе с учетом особенностей и плотности застройки в каждом конкретном населенном пункте.