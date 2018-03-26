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При продаже билета в кино будут спрашивать паспорт
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При продаже билета в кино будут спрашивать паспорт 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Кассирам и контролерам в кинотеатрах дадут право спрашивать у посетителей паспорт. Законопроект об этом внесло в Госдуму правительство РФ.
В случае, если продавец билетов сомневается в том, что возраст зрителя соответствует установленной возрастной категории фильма, то он сможет попросить документ, удостоверяющий личность.
Кроме того, законопроектом предлагается запретить в начале сеансов с детскими фильмами показ трейлеров картин более высокой возрастной категории.
Еще одно положение поправок касается близкого расположения организаций, предназначенных для детей, и организаций, предназначенных для взрослых, в которых может распространяться запрещенная для детей информационная продукция.
Сейчас распространять такую продукцию нельзя ближе, чем на расстоянии ста метров от границ территорий детских организаций. Но зачастую подобное правило «фактически невыполнимо и влечет необходимость снятия с репертуара большинства постановок, идущих на протяжении многих лет», указано в пояснительной записке.
Например, Московский академический театр имени Владимира Маяковского расположен в непосредственной близости от средней общеобразовательной школы №1243", а «МХАТ имени М. Горького находится напротив гимназии №1520 имени Капцовых.
В связи с этим регионам предлагается дать право самим устанавливать это расстояние, если оно „не менее 50 метров от границ территорий организаций, предназначенных для детей“.
Предполагается, что такое решение регион принимает в том числе с учетом особенностей и плотности застройки в каждом конкретном населенном пункте.
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