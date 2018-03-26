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Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 27 марта
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Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 27 марта 

Агентство «Москва» 1 час назад
10:00 — Пленарное заседание Госдумы.
10:00 — Заседание комитета Совета Федерации по социальной политике.
10:00 — Заседание коллегии столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды «О состоянии окружающей среды в Москве в 2017 г. и задачах на 2018 г.».
11:00 — Заседание в Госдуме экспертного совета по особым экономическим зонам, развитию промышленных кластеров и контрактного производства нового типа.
11:00 — Круглый стол комитета Госдумы по культуре на тему «Современная российская анимация — роль и значение в воспитании гармонично развитой личности и в формировании новой творческой индустрии».
11:00 — Конгресс по блокчейн-технологиям #блокчейнрф.
11:00 — Пресс-конференция на тему «Когда отменят ЕГЭ?».
11:00 — Пресс-завтрак компании Cushman & Wakefield.
11:00 — Круглый стол комитета Совета Федерации по обороне и безопасности «О нормативно-правовом регулировании деятельности экстренных оперативных служб».
11:00 — Круглый стол на тему «Порт — железная дорога: формирование единой логистической системы».
12:00 — Пресс-конференция, приуроченная к Международному дню театра и посвященная ценам на билеты в столичные театры.
14:00 — Пресс-конференция на тему «Когда алкоэнергетики уйдут с прилавков магазинов?».
15:00 — Пресс-конференция, посвященная итогам международного конкурса и презентации концепций архитектурно-художественного оформления станций метро «Нагатинский затон» и «Кленовый бульвар».
15:00 — Заседание комитета Госдумы по транспорту и строительству.
15:00 — Брифинг президента Всероссийского союза страховщиков Игоря Юргенса на тему «Кто заплатит за трагедию в „Зимней вишне“.
16:00 — Круглый стол комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности.
Фоторепортажи:
10:00 — Запуск в метро тематического поезда „Малый театр“.
11:00 — Пресс-конференция, посвященная результатам российских фигуристов на завершившемся чемпионате мира и подведению Федерацией фигурного катания на коньках России итогов сезона 2017-2018 гг.
12:00 — Открытый урок по подготовке волонтеров для проведения уроков безопасности движения.
14:00 — Церемония вручения премии „Золотая Маска“ „За выдающийся вклад в театральное искусство“.
15:00 — Пресс-конференция, посвященная итогам международного конкурса и презентации концепций архитектурно-художественного оформления станций метро „Нагатинский затон“ и „Кленовый бульвар“.
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