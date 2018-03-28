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Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 29 марта
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Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 29 марта 

Агентство «Москва» 37 минут назад
10:00 — Пленарное заседание Госдумы.
11:00 — Круглый стол по социальной политике на тему: «Въездной медицинский туризм: проблемы и пути решения».
11:00 — Круглый стол на тему: «Стратегия государственной национальной политики РФ на период до 2025 г. : итоги реализации и новые вызовы».
11:00 — Заседание совета законодателей Центрального федерального округа Совета при полномочном представителе президента РФ в Центральном федеральном округе.
11:00 — Пресс-конференция, посвященная перспективам развития городских районных кинотеатров в Москве, а также содействию организации киносъемок в Москве.
12:00 — Выставка «Недвижимость от лидеров 2018».
12:00 — Круглый стол на тему: «Государство на рынке интернет-торговли: стратегии развития, регулирование».
12:00 — Парламентские слушания на тему: «Нормативное регулирование как ключ. Институт развития цифровой экономики РФ».
14:00 — Брифинг главы ФАС России Игоря Артемьева.
14:30 — Пресс-тур, посвященный новым возможностям ядерной медицины в столичном здравоохранении.
15:15 — Заседание комитета Госдумы по охране здоровья.
16:00 — Заседание Мосгоризбиркома.
16:00 — Заседание рабочей группы по защите прав участников долевого строительства.
Фотоматериалы:
8:10 — Работа завода Coca-Cola в Истре.
11:00 — Пресс-конференция, посвященная перспективам развития городских районных кинотеатров в Москве, а также содействию организации киносъемок в Москве.
14:30 — Презентация новых возможностей ядерной медицины в НИИ им. Н. Склифосовского.
17:00 — Открытие выставки «Преодоление».
16:00 — Награждение победителей Всероссийского фестиваля элегантности и таланта «Мини мисс и мини мистер России 2018».
Агентство «Москва»: последние новости
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