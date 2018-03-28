Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 29 марта

11:00 — Круглый стол по социальной политике на тему: «Въездной медицинский туризм: проблемы и пути решения».

11:00 — Круглый стол на тему: «Стратегия государственной национальной политики РФ на период до 2025 г. : итоги реализации и новые вызовы».

11:00 — Заседание совета законодателей Центрального федерального округа Совета при полномочном представителе президента РФ в Центральном федеральном округе.

11:00 — Пресс-конференция, посвященная перспективам развития городских районных кинотеатров в Москве, а также содействию организации киносъемок в Москве.

12:00 — Выставка «Недвижимость от лидеров 2018».

12:00 — Круглый стол на тему: «Государство на рынке интернет-торговли: стратегии развития, регулирование».

12:00 — Парламентские слушания на тему: «Нормативное регулирование как ключ. Институт развития цифровой экономики РФ».

14:30 — Пресс-тур, посвященный новым возможностям ядерной медицины в столичном здравоохранении.

15:15 — Заседание комитета Госдумы по охране здоровья.

16:00 — Заседание Мосгоризбиркома.

16:00 — Заседание рабочей группы по защите прав участников долевого строительства.

Фотоматериалы:

11:00 — Пресс-конференция, посвященная перспективам развития городских районных кинотеатров в Москве, а также содействию организации киносъемок в Москве.

14:30 — Презентация новых возможностей ядерной медицины в НИИ им. Н. Склифосовского.

17:00 — Открытие выставки «Преодоление».

16:00 — Награждение победителей Всероссийского фестиваля элегантности и таланта «Мини мисс и мини мистер России 2018».