В библиотеке на Трофимова прозвучали стихи Сергея Михалкова

В библиотеке № 121 Южнопортового района, которая расположена на улице Трофимова, прошло мероприятие, посвященное жизни и творчеству Сергея Михалкова . Об этом рассказал руководитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы ЮВАО Алексей Тепляков

— С огромным интересом ребята слушали рассказ библиотекаря о детстве и юности Михалкова, стихи которого известны каждому. Дети наперебой отвечали на вопросы, читали стихи и получили удовольствие от просмотра и обсуждения мультфильма «Шел трамвай десятый номер», — сообщил Тепляков.

Напомним, что библиотека расположена по адресу улица Трофимова, дом 15. (мю)