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В библиотеке на Трофимова прозвучали стихи Сергея Михалкова
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В библиотеке на Трофимова прозвучали стихи Сергея Михалкова 

Управа Южнопортового района 55 минут назад
Фото: Управа Южнопортового района
В библиотеке № 121 Южнопортового района, которая расположена на улице Трофимова, прошло мероприятие, посвященное жизни и творчеству Сергея Михалкова. Об этом рассказал руководитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы ЮВАО Алексей Тепляков.
— С огромным интересом ребята слушали рассказ библиотекаря о детстве и юности Михалкова, стихи которого известны каждому. Дети наперебой отвечали на вопросы, читали стихи и получили удовольствие от просмотра и обсуждения мультфильма «Шел трамвай десятый номер», — сообщил Тепляков.
Напомним, что библиотека расположена по адресу улица Трофимова, дом 15. (мю)
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