Дни открытых дверей проведут в апреле три больницы на севере Москвы

Пациентов ждут на бесплатные консультации профильных врачей.

По сложившейся несколько лет назад традиции московские больницы и медицинские центры в апреле устроят для пациентов дни открытых дверей. Врачи проведут экскурсии, познакомят пациентов с работой больниц, отдельные мероприятия организуют для будущих мам и ветеранов. К акции присоединятся и три больницы в Северном округе Москвы — ГКБ №24, Городская клиническая больница имени С. И. Спасокукоцкого и ГКБ им. В. В. Вересаева.

В перинатальном центре ГКБ №24 ждут будущих мам. Дни открытых дверей пройдут там 4, 11, 18 и 25 апреля. Начало в 14.00. Гостей познакомят с работой родильного дома, расскажут об особенностях и возможностях в свете последних новшеств акушерства и неонатологии, ответят на интересующие вопросы. Предварительная регистрация или запись не требуется. С собой необходимо иметь паспорт.

Адрес больницы: 4-й Вятский переулок, дом 39, 2-й этаж, конференц-зал, кабинет № 7.

В больнице имени Спасокукоцкого пройдут мероприятия, посвященные болезням почек и желчного пузыря. Также там ждут на бесплатное обследование ветеранов.

Расписание:

Дата

Мероприятие

Тема

Для кого

01–30.04.2018

Акция «Врачи — ветеранам»

Прием врачей-специалистов: уролога, кардиолога, эндокринолога, невролога, гастроэнтеролога, гинеколога. Диагностика по показаниям: УЗИ, рентген, ЭКГ и другая функциональная диагностика, лабораторные анализы.

Граждане России всех регионов старше 60 лет.

07.04.2018

Акция «Болезни цивилизации. Заболевания желчного пузыря. Грыжи».

Прием врача-хирурга и диагностика. По показаниям может быть рекомендована госпитализация.

Взрослые старше 18 лет. Рекомендовано для людей с диагнозами «рубцовые и послеоперационные грыжи», «боковая грыжа живота», «пупочная грыжа», «паховая грыжа» и другие виды грыж, «желчекаменная болезнь»

21.04.2018

Акция «Ранняя диагностика заболеваний почек»

Прием врача-уролога. По показаниям — УЗИ почек и анализ мочи. При необходимости может быть рекомендована госпитализация.

Взрослые старше 18 лет. Рекомендовано для людей, родственники которых имеют заболевания почек

Справки и предварительная запись по телефонам: 8 (495) 611-04-47; 8 (499) 760-76-76 с 08:00 до 20:00 в будни. С собой иметь паспорт, полис ОМС любого региона России

Адрес: улица Вучетича, дом 21, корпус 1.

Весь апрель в больнице имени Вересаева будут организованы школы, лекции и мероприятия для беременных пациенток и молодых родителей.

Полное расписание:

Дата

Время

Мероприятие

Тема

Адрес

02.04.2018

13.00 Школа матерей

Тема занятия — «Период новорожденности, вскармливание, пеленание, уход»

Дмитровское шоссе, дом 135, корпус 1, конференц— зал 05.04.2018

13.00 Школа матерей

Философия естественного течения беременности, эмоциональное состояние женщин во время беременности

4-й Новомихалковский проезд, дом 6, конференц-зал 06.04.2018

11.00 Школа матерей

Тема занятия — «Подготовка к родам

улица Степана Супруна, дом 3 07.04.2018

09:00–18:00 День борьбы с туберкулезом

Флюорографические обследования

улица Лобненская, дом 10, корпус 3, 1-й этаж, кабинет № 116 09.04.2018

13.00 Школа матерей

Тема занятия — „Анатомия и физиология беременности“

Дмитровское шоссе, дом 135, корпус 1, конференц— зал 10.04.2018

14.00 Школа матерей

Тема занятия — „Предвестники и признаки начала родов (схватки, потуги). Роды и послеродовый период. Послеродовая контрацепция“

улица Ангарская дом 24, конференц-зал 12.04.2018

13.00 Школа матерей

Режим труда и отдыха, двигательный режим беременной женщины, питание беременной женщины, гигиена беременной женщины

4-й Новомихалковский проезд, дом 6, конференц— зал 16.04.2018

13.00 Школа матерей

Психопрофилактическая подготовка к родам. Дородовый период

Дмитровское шоссе, дом 135, корпус 1, конференц-зал 19.04.2018

13.00 Школа матерей

Философия подготовки к естественным рода и раннему послеродовому периоду

4-й Новомихалковский проезд, дом 6, конференц-зал 20.04.2018; 11:00 11.00 Школа матерей

Тема занятия — „Грудное вскармливание“

улица Степана Супруна, дом 3 20.04.2018

14.00 День открытых дверей в роддоме

Экскурсия по роддому, ответы на вопросы, связанные с беременностью и родами

улица 800-летия Москвы, дом 22, вход через подъезд № 4 23.04.2018

13.00 Школа матерей

Психопрофилактическая подготовка к родам. Роды. Дыхание в родах

Дмитровское шоссе, дом 135, корпус 1, конференц-зал 24.04.2018

14.00 Школа матерей

Тема занятия — „Грудное вскармливание. Рациональное питание кормящей мамы. Уход за ребенком первого года жизни“

улица Ангарская, 24, конференц-зал 26.04.2018;

12.00 Акция для ветеранов „Активное долголетие“

Лекция „Здоровый образ жизни пожилых пациентов“. Читает заведующая терапевтическим отделением поликлиники Р. Р. Черная

Карельский бульвар, дом 5