Василий Волга: Геноцид по-европейски

ГЕНОЦИД ПО-ЕВРОПЕЙСКИ

Страшная трагедия в Кемерово вновь всколыхнула болезненно «сознательную» часть украинского интернета.

Жутко читать некоторых «писателей», упивающихся чужим горем. Еще страшнее выглядят цифры поддержки: количество лайков и количество кровожадных комментариев, высказанных под постами этих нереализованных (или уже успевших себя реализовать) садистов.

Откуда они? Есть ли у них у самих дети? Как они могут радоваться ужасной смерти десятилетней девочки, которая успела отправить сообщение своей маме с последними словами о любви? Как они могут радоваться смертям такого большого количества детей и вопить о своей радости на весь мир? Неужели они и в самом деле не боятся ни Бога, ни бумеранга? Неужели они не переживают о своих детях? Или, может быть, они ненавидят своих детей и желают им такой же смерти?

Кажется, что человеку понять этого невозможно.

Но, может быть, это только кажется? Может быть — это и есть европейская сущность? Может быть именно это — ненависть и страстное желание убивать, ради своих интересов — и объединят наших «патриотов» с Европой?

Голландцы, Испанцы и Португальцы вырезали пятьдесят миллионов коренного населения Нового Света.

Англичане убили более десяти миллионов индусов, за все время своего колониального господства в Индии.

Французы устроили геноцид вьетнамцев.

Японцы — геноцид китайцев.

Украинцы — геноцид поляков.

Англичане — геноцид ирландцев.

Все европейцы вместе устроили работорговлю африканцами, превратив чернокожих в товар на три столетия подряд, лишив их права быть людьми, убивая их по первой прихоти и на их рабском труде создав богатства «новой» Америки.

Холокост.

Американцы, т.е. те же испанцы, португальцы, голландцы и англичане, которые стали американцами после уничтожения коренного населения Америки, уже на наших с вами глазах устроили геноцид иракцев. Убили более одного миллиона человек и разрушили еще совсем недавно процветающее государство. Под надуманным предлогом устроили высокотехнологичный геноцид, параллельно испытывая на людях новые виды вооружений. Под надуманным предлогом! В чем и сами впоследствии сознались. Так. Мимоходом. Кто же их осудит? Им наплевать. У всех других народов «руки коротки».

Может быть, именно это и есть истинная глубинная сущность Европы, роднящая и наших садистов с ними? Свой свояка видит из далека. Может в этом причина их «цивилизационного выбора».

Россияне, я не буду у вас просить прощения за них. Человеку такого прощать нельзя. Это Божий промысел. Просто еще раз, примите наши соболезнования. Соболезнования от здоровой части нашего народа. От моей семьи, от меня, и от миллионов таких же не зараженных людей, как и мы.