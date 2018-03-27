В библиотеке на проспекте Мира представили программу, посвященную сатирику Михаилу Жванецкому

Презентация авторской программы, посвященной знаменитому отечественному сатирику Михаилу Жванецкому , прошла в минувшую субботу в библиотеке имени Пабло Неруды на проспекте Мира.

— Программа вышла под названием «Жванецкий плюс джаз!». И это не случайно — ведь творчество сатирика часто сравнивают с джазом. Каждая его шутка — действительно жизненная, — рассказал представитель библиотеки.

Напомним, библиотека имени Пабло Неруды находится по адресу проспект Мира, 180, в шаговой доступности от станции метро «ВДНХ». Там регулярно проводятся открытые культурные мероприятия для всех желающих.

Информацию о предстоящих мероприятиях можно получить по телефону 8 (495) 683-56-54. (иб)