Юным жителям Щаповского расскажут о творчестве Николая Носова 

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Сотрудники библиотеки при структурном подразделении Дома культура «Солнечный» в поселке Курилово поселения Щаповское проведут 30 марта литературную презентацию.
— Мероприятие приурочено к Неделе детской книги. В рамках этой программы мы проведем несколько познавательных занятий для детей. В предпоследний день марта мы организуем презентацию о творчестве советского писателя Николая Носова. После лекции ребята смогут посмотреть мультфильмы по его произведениям, — рассказала заведующая библиотекой при Доме культуры «Солнечный» в Курилове Вера Тупицына.
Мероприятие начнется в 15:00 по адресу: поселок Курилово, улица Центральная, дом №32.