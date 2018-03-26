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Юным жителям Щаповского расскажут о творчестве Николая Носова
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Юным жителям Щаповского расскажут о творчестве Николая Носова 

Префектура ТиНАО города Москвы 34 минуты назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Сотрудники библиотеки при структурном подразделении Дома культура «Солнечный» в поселке Курилово поселения Щаповское проведут 30 марта литературную презентацию.
— Мероприятие приурочено к Неделе детской книги. В рамках этой программы мы проведем несколько познавательных занятий для детей. В предпоследний день марта мы организуем презентацию о творчестве советского писателя Николая Носова. После лекции ребята смогут посмотреть мультфильмы по его произведениям, — рассказала заведующая библиотекой при Доме культуры «Солнечный» в Курилове Вера Тупицына.
Мероприятие начнется в 15:00 по адресу: поселок Курилово, улица Центральная, дом №32.
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