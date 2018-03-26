Глеб Никитин открыл литературный фестиваль им. Максима Горького

Максима Горького26 марта в ГСЦИ «Арсенал» глава Нижегородской области Глеб Никитин открыл II литературный фестиваль им. Максима Горького.

«Мне сложно сегодня выступать, потому что мы все находимся под гнетущим впечатлением от того, что произошло за тысячи километров от нас. Больно читать эти сводки с фамилиями, понимать, что трагедия коснулась целых семей. Нижегородцы искренне скорбят вместе с Кемеровской областью, вместе со всей страной», — заявил глава региона и объявил минуту молчания в память о жертвах трагедии.

«Символично, что сегодня в этом зале будут говорить о Горьком, — добавил глава региона. Он всегда был готов откликнуться на призыв о помощи. Равнодушие, как писал Горький, смертоносно для души человека и нет большего зла в мире, чем равнодушие. Алексей Максимович много помогал и молодым писателям, делился опытом, позволял укрепиться и раскрыться талантам, создавал творческую атмосферу. Наш фестиваль имеет схожие цели — это возможность пообщаться молодым писателям с маститыми авторами, перенять опыт, обменяться идеями, раскрыться по-настоящему. Этот фестиваль ценен и тем, что круглые столы организуются в школах, университетах, музеях, книжных магазинах. Очень важно, что пройдут выездные мероприятия в районах региона. Все это работает на популяризацию книг и чтения».