В Нижнем Новгороде стартовал литературный фестиваль им. Максима Горького

Максима Горького. Открыл его глава региона Глеб Никитин

Фестиваль продлится до 31 марта. По задумке организаторов, он должен стать площадкой для выступлений известных и начинающих литераторов, сценаристов, драматургов, деятелей культуры. Начинающие литераторы смогут встретиться на мастер-классах с известными авторами и литературными агентами.

«В качестве гостей фестиваля ожидаются ведущие литераторы из Москвы и Санкт-Петербурга, стран ближнего, и дальнего зарубежья — Польши, Болгарии, Израиля, Франции, Китая, Вьетнама, Турции, США, Канады, Швеции и др. Выездные мероприятия фестиваля станут значимыми событиями культурной жизни в районных городах Нижегородской области, таких, как Арзамас, Кстово, Дзержинск, Семеново, Городец и др», — говорят в пресс-службе правительства региона.

По словам Никитина, этот фестиваль ценен и тем, что круглые столы организуются в школах, университетах, музеях, книжных магазинах. Все это работает на популяризацию книг и чтения.