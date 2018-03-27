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В Нижнем Новгороде стартовал литературный фестиваль им. Максима Горького
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В Нижнем Новгороде стартовал литературный фестиваль им. Максима Горького 

АиФ Нижний Новгород 55 минут назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Максима Горького. Открыл его глава региона Глеб Никитин.
Фестиваль продлится до 31 марта. По задумке организаторов, он должен стать площадкой для выступлений известных и начинающих литераторов, сценаристов, драматургов, деятелей культуры. Начинающие литераторы смогут встретиться на мастер-классах с известными авторами и литературными агентами.
«В качестве гостей фестиваля ожидаются ведущие литераторы из Москвы и Санкт-Петербурга, стран ближнего, и дальнего зарубежья — Польши, Болгарии, Израиля, Франции, Китая, Вьетнама, Турции, США, Канады, Швеции и др. Выездные мероприятия фестиваля станут значимыми событиями культурной жизни в районных городах Нижегородской области, таких, как Арзамас, Кстово, Дзержинск, Семеново, Городец и др», — говорят в пресс-службе правительства региона.
По словам Никитина, этот фестиваль ценен и тем, что круглые столы организуются в школах, университетах, музеях, книжных магазинах. Все это работает на популяризацию книг и чтения.
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