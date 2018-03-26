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Легенда «Манчестер Юнайтед» продает особняк в Англии
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Легенда «Манчестер Юнайтед» продает особняк в Англии 

Prian.ru 1 час назад
Фото: Prian.ru
Дом площадью чуть боле 880 кв.м имеет семь спален, восемь ванных комнат, шесть приемных, бассейн и даже теннисный корт. Имение окружает зеленый участок в 0,5 Гектара, усаженный деревьями и кустарниками, сообщает Daily Mail.
На территории особняка, который Кин купил за $4,6 млн в 2005 году, есть гараж на три автомобиля и большая подъездная дорога, на которую можно попасть, минуя массивные электроворота.
К слову, это — не единственный интересный объект, выставленный на английский рынок. К примеру, в Лондоне сейчас продается дом известного художника Джона Констэбля.
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