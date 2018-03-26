Городницкий назвал главным событием своего юбилея детский конкурс в его честь

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 марта. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский /. Поэт и ученый Александр Городницкий назвал главным событием своего юбилея Международный фестиваль детского творчества «Все начинается с детства», посвященный его 85-летию. Об этом он сказал в понедельник на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС в Санкт-Петербурге.

"Есть целый ряд событий, которые я считаю главными не только в связи с этим юбилеем, но и, может, в моей жизни. Например, был организован международный конкурс детского творчества в связи с моими стихами, песнями, воспоминаниями. В моем возрасте уже задумываешься, что после меня останется. И я счастлив, что дожил до того момента, когда дети поют мои песни и читают мои стихи — для меня это было самым ярким событием", — признался Городницкий.

Фестиваль-конкурс, названный строчкой Городницкого «Все начинается с детства», проходил с конца октября 2017 года по 23 марта 2018 года, он собрал более 300 участников и не только из России, но из Австралии, Азербайджана, Германии, Израиля, Канады, США, Франции. Смотр проходил в восьми номинациях и включал не только песенный, поэтический, художественны, театральный и танцевальный разделы, но и конкурс научных работ, а также тему «Городницкий в жизни моей семьи».

Интерес к фестивалю оказался настолько большим, что организаторы обратились к Александру Городницкому с просьбой дать добро на продолжение этого проекта и получили его согласие. «Продолжение будет, но в этом случае мы оторвемся от моей скромной персоны», — прокомментировал эти планы юбиляр. Он полагает, что темой следующего конкурса станет история России в современной поэзии, авторской песне и других видах искусства". Старт смотру будет дан 19 октября — в День лицея.

Еще одним приятным подарком к юбилею стала для Городницкого выставка «Атланты держат небо», открывшаяся в Историко-литературном музее города Пушкина. Сюда поэт передал много фотографий из семейного архива, свои рукописи и дневники, а также костюм пирата, преподнесенный ему сообществом бардов Москвы. Вошла в экспозицию и первая публикация 1948 года — стихи Городницкого, напечатанные в сборнике воспитанников студии литературного творчества Ленинградского дворца пионеров.

А самый свежий его сборник со стихами последних лет — «Различие в возрасте» — представят 6 апреля на творческом вечере поэта в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича

Притяжение Царского Села

Как сказал Городницкий корреспонденту ТАСС, в последние годы его особенно притягивает Царское Село, где на Казанском кладбище похоронены его родители. В одном из стихотворений он даже называет себя «односельчанином Пушкина по Царскому Селу».

"У меня есть такая песня: «Орут грачи веселые вокруг, И стало неожиданно понятно, Что кончился недолгой жизни круг, И время поворачивать обратно». Я действительно на старости лет хочу уже осесть в Царском Селе, потому что замыкается какой-то круг моей юности, начиная от пушкинского Лицея и кончая мной самим. Тут есть у меня маленькая однокомнатная квартира. Мне много не надо", — сказал он.