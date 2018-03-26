Составлен топ-10 любимого чтива нижегородцев. Голосуем за любимые книги 

Среди авторов отдельных книг первые три места заняли детективы Татьяны Устиновой «Селфи с судьбой», «Земное притяжение» и «Ждите неожиданного».
Как всегда в романах Устиновой круто замешанная интрига, расследования и неожиданные финалы. Лидер продаж, роман «Селфи с судьбой» анонсируется так: «В магазинчике „Народный промысел“ в селе Сокольничьем найдена задушенной богатая дама. Она частенько наведывалась в село, щедро жертвовала на восстановление колокольни и пользовалась уважением. Преступник — шатавшийся поблизости пьянчужка — задержан по горячим следам. Профессор Илья Субботин приезжает в село, чтобы установить истину. У преподавателя физики странное хобби — он разгадывает преступления».
Четвертое место по популярности занял первый том детектива Александры Марининой «Цена вопроса». Криминальные детективы Марининой давно пользуются устойчивой популярностью у любителей интеллектуального острого жанра.
На пятом месте оказалась книга Дины Рубиной «Бабий ветер». Надо отметить, что у читателей она вызвала неоднозначную реакцию. Некоторые из них безоговорочно не приняли текст и даже высказали сомнение в авторстве Рубиной.
— Безоговорочное доверие автору сыграло свою злую шутку со мной, — пишет elenaluna. — Увы, мы живем во времена подделок. Так вот у меня сложилось 100%-ное ощущение, что читаю не саму Дину Рубину, а дешевую подделку под нее. Единственное, что от нее в этом произведении осталось, это вечная эксплуатация еврейской темы. Все остальное мелко, примитивно, банально и пошло. Пишу и самой не верится, что это относится к такому автору как Дина Рубина. Что произошло? Неужели автор так исписался? Так велико разочарование.
Однако с такими оценками согласны не все.
— Я была на презентации этой книги в магазине Библио-Глобус, — написала Светлана Холопова. — Автор сразу же предупредила, что эта книга отличается от всех ранее изданных её книг. И это, действительно, так. Вначале мне хотелось бросить её и не читать, но потом, постепенно книга увлекла меня так, что было трудно оторваться. Данная проза на любителя, но ее автором бесспорно является Дина Рубина.
Шестую позицию занимает опус Михаила Лабковского «Хочу и буду: Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым». Психолог абсолютно уверен, что человек может и имеет право быть счастливым и делать только то, что он хочет. Его книга о том, как понять себя, обрести гармонию и научиться радоваться жизни. Автор исследует причины, препятствующие психически здоровому образу жизни: откуда в нас осознанные и бессознательные тревоги, страхи, неумение слушать себя и строить отношения с другими людьми. И дает конкретные советы.
А попадание в десятку читаемых книг говорит о том, как много людей с неустроенной жизнью.
И снова детектив! Седьмое место в рейтинге нижегородских предпочтений заняла книга Татьяны Поляковой «Знак предсказателя». После нравоучительной психологической литературы читатели опять окунаются в придуманную жизнь с лихо закрученными сюжетами.
Это третья книга в серии «Девушка, Джокер, Поэт и Воин», — пишет читательница Марина Моисеева. — Я в восторге, — На этот раз детективы работают в поселке в котором свой колорит местной жизни, который так прекрасно воспроизвела Полякова. Понравилось, что в произведении присутствует элемент мистики, ну и конечно любовная линия. Одно только плохо, книга быстро закончилась.
На восьмой позиции — снова Александра Маринина и ее «Цена вопроса», только уже второй том детектива.
Девятая позиция за Татьяной Поляковой и детективом «Змей-соблазнитель». Аннотация к книге гласит следующее: «Не ходи в темный лес. Эти слова повторяла себе Алла Новикова, которой чудом удалось вырваться из дома, куда они с приятельницей Иркой забрели, сбившись с дороги в лесу. А в доме том творились жуткие дела.
Побег под покровом ночи удался. Но после страшного приключения Алла никак не может прийти в себя. Ведь Ирка так и не выбралась из чертова дома. Именно в этот сложный момент в жизни Аллы как по мановению волшебной палочки появляются трое мужчин: Илья — красавец и первая любовь, Олег — сосед-инвалид, готовый всегда помочь. И третий, Сергей Львович Берсеньев, — о нем не известно почти ничего. Однако именно он притягивает Аллу точно магнит». Вам захотелось это почитать?
И замыкает десятку лидеров «Магическая уборка. Японское искусство наведения порядка дома и в жизни». Очередное пособие по счастливой жизни написала Мари Кондо.
Мария Кондо — известный во всем мире японский консультант по наведению порядка. С самого юного возраста вместо того, чтобы играть с подружками на улице или искать парня своей мечты, она только и делала, что убиралась в своем доме. Став миллионершей благодаря своим навыкам, она решила, что пришло время для написания книги.
Прочитав ее, вы не только получите ценные знания по уборке, но и сможете навсегда изменить свою жизнь. Вы найдете в ней множество интересных и удивительных историй о том, как магическая уборка меняла жизнь самых разных людей.
Вот таковы итоги анализа нижегородского спроса на электронные книги.
Осталось добавить, что самыми популярными авторами, кроме названных, стали Борис Акунин, Дарья Донцова, Елена Звёздная, Николай Свечин, Елена Михалкова, Сергей Тармашев и Ю Несбе.
И еще составлен рейтинг аудиокниг, которые приобретают все большую популярность.
В топе жанров, как мы писали выше — современная русская литература; боевая фантастика; попаданцы; современные любовные романы; современные детективы; учебная литература; триллеры; любовное фэнтези; книги про волшебников; современная зарубежная литература.