Составлен топ-10 любимого чтива нижегородцев. Голосуем за любимые книги

Среди авторов отдельных книг первые три места заняли детективы Татьяны Устиновой «Селфи с судьбой», «Земное притяжение» и «Ждите неожиданного».

Как всегда в романах Устиновой круто замешанная интрига, расследования и неожиданные финалы. Лидер продаж, роман «Селфи с судьбой» анонсируется так: «В магазинчике „Народный промысел“ в селе Сокольничьем найдена задушенной богатая дама. Она частенько наведывалась в село, щедро жертвовала на восстановление колокольни и пользовалась уважением. Преступник — шатавшийся поблизости пьянчужка — задержан по горячим следам. Профессор Илья Субботин приезжает в село, чтобы установить истину. У преподавателя физики странное хобби — он разгадывает преступления».

Четвертое место по популярности занял первый том детектива Александры Марининой «Цена вопроса». Криминальные детективы Марининой давно пользуются устойчивой популярностью у любителей интеллектуального острого жанра.

На пятом месте оказалась книга Дины Рубиной «Бабий ветер». Надо отметить, что у читателей она вызвала неоднозначную реакцию. Некоторые из них безоговорочно не приняли текст и даже высказали сомнение в авторстве Рубиной.

— Безоговорочное доверие автору сыграло свою злую шутку со мной, — пишет elenaluna. — Увы, мы живем во времена подделок. Так вот у меня сложилось 100%-ное ощущение, что читаю не саму Дину Рубину, а дешевую подделку под нее. Единственное, что от нее в этом произведении осталось, это вечная эксплуатация еврейской темы. Все остальное мелко, примитивно, банально и пошло. Пишу и самой не верится, что это относится к такому автору как Дина Рубина. Что произошло? Неужели автор так исписался? Так велико разочарование.

Однако с такими оценками согласны не все.

— Я была на презентации этой книги в магазине Библио-Глобус, — написала Светлана Холопова. — Автор сразу же предупредила, что эта книга отличается от всех ранее изданных её книг. И это, действительно, так. Вначале мне хотелось бросить её и не читать, но потом, постепенно книга увлекла меня так, что было трудно оторваться. Данная проза на любителя, но ее автором бесспорно является Дина Рубина.

Шестую позицию занимает опус Михаила Лабковского «Хочу и буду: Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым». Психолог абсолютно уверен, что человек может и имеет право быть счастливым и делать только то, что он хочет. Его книга о том, как понять себя, обрести гармонию и научиться радоваться жизни. Автор исследует причины, препятствующие психически здоровому образу жизни: откуда в нас осознанные и бессознательные тревоги, страхи, неумение слушать себя и строить отношения с другими людьми. И дает конкретные советы.

А попадание в десятку читаемых книг говорит о том, как много людей с неустроенной жизнью.

И снова детектив! Седьмое место в рейтинге нижегородских предпочтений заняла книга Татьяны Поляковой «Знак предсказателя». После нравоучительной психологической литературы читатели опять окунаются в придуманную жизнь с лихо закрученными сюжетами.

Это третья книга в серии «Девушка, Джокер, Поэт и Воин», — пишет читательница Марина Моисеева . — Я в восторге, — На этот раз детективы работают в поселке в котором свой колорит местной жизни, который так прекрасно воспроизвела Полякова. Понравилось, что в произведении присутствует элемент мистики, ну и конечно любовная линия. Одно только плохо, книга быстро закончилась.

На восьмой позиции — снова Александра Маринина и ее «Цена вопроса», только уже второй том детектива.

Девятая позиция за Татьяной Поляковой и детективом «Змей-соблазнитель». Аннотация к книге гласит следующее: «Не ходи в темный лес. Эти слова повторяла себе Алла Новикова, которой чудом удалось вырваться из дома, куда они с приятельницей Иркой забрели, сбившись с дороги в лесу. А в доме том творились жуткие дела.

Побег под покровом ночи удался. Но после страшного приключения Алла никак не может прийти в себя. Ведь Ирка так и не выбралась из чертова дома. Именно в этот сложный момент в жизни Аллы как по мановению волшебной палочки появляются трое мужчин: Илья — красавец и первая любовь, Олег — сосед-инвалид, готовый всегда помочь. И третий, Сергей Львович Берсеньев, — о нем не известно почти ничего. Однако именно он притягивает Аллу точно магнит». Вам захотелось это почитать?

И замыкает десятку лидеров «Магическая уборка. Японское искусство наведения порядка дома и в жизни». Очередное пособие по счастливой жизни написала Мари Кондо.

Мария Кондо — известный во всем мире японский консультант по наведению порядка. С самого юного возраста вместо того, чтобы играть с подружками на улице или искать парня своей мечты, она только и делала, что убиралась в своем доме. Став миллионершей благодаря своим навыкам, она решила, что пришло время для написания книги.

Прочитав ее, вы не только получите ценные знания по уборке, но и сможете навсегда изменить свою жизнь. Вы найдете в ней множество интересных и удивительных историй о том, как магическая уборка меняла жизнь самых разных людей.

Вот таковы итоги анализа нижегородского спроса на электронные книги.

И еще составлен рейтинг аудиокниг, которые приобретают все большую популярность.

В топе жанров, как мы писали выше — современная русская литература; боевая фантастика; попаданцы; современные любовные романы; современные детективы; учебная литература; триллеры; любовное фэнтези; книги про волшебников; современная зарубежная литература.