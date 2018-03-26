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В Екатеринбурге перенесли 35-летие группы «Алиса»
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В Екатеринбурге перенесли 35-летие группы «Алиса» 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Юбилейный концерт группы «Алиса» в Екатеринбурге перенесен на другую площадку. Вместо Дворца игровых видов спорта мероприятие состоится на площадки киноконцертного театра «Космос», сообщает в понедельник, 26 марта, «АиФ-Урал».
Причиной переноса организаторы концерта назвали технические причины. Однако дата и время 35-летия группы «Алиса» не поменялась. «Концерт группы „Алиса“ 13 апреля 2018 г в Екатеринбурге по техническим причинам переносится из ДИВСа в ККТ „Космос“. Купленные билеты действительны, но требуют обмена — в связи со сменой площадки», — заявили организаторы мероприятия.
Для того, чтобы обменять билеты нужно заранее обратиться по месту их приобретения или непосредственно перед концертом в фойе ККТ «Космос». Все подробности можно узнать на сайте организаторов или по телефону 8-908-926-06-18.
Напомним, что в уральскую столицу группа едет с юбилейным туром, посвященным ее 35-летию. Константина Кинчева и группу «Алиса» ждали на уральской земле ровно два года. 6 мая 2016 года в Екатеринбурге был отменен концерт группы из-за случившегося инфаркта у лидера группы. Сначала мероприятие было перенесено на сентябрь этого же года, а затем и вовсе отменено. И это первый визит Константина Кинчева после перенесенной болезни, который так сильно ждали уральские «алисаманы».
Итак, свое 35-летие группа «Алиса» отметит в ККТ «Космос». Начало — в 19.00.
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