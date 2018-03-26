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Библиотека №76 в Сокольниках приглашает на встречу с писателем
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Библиотека №76 в Сокольниках приглашает на встречу с писателем 

Управа района Сокольники 1 час назад
31 марта писатель Дмитрий Лукин представит свои книги читателям библиотеки №76 имени М. Ю. Лермонтова.
Дмитрий Лукин — окончил Литературный институт имени Максима Горького. В своей трилогии «Коврово» писатель рассказывает о детстве, отрочестве и юности детей, живущих во времена после распада Советского союза. Произведения автора получили хорошие отзывы у читателей и критиков.
«Надеемся, что с вашим участием состоится неравнодушный разговор о современной литературе, новом литературном герое, о проблемах бытия», — прокомментировали в библиотеке №76.
В рамках литературной встречи будут представлены книги Д. Лукина «Весенний дуэт» и «Коврово».
Мероприятие состоится 31 марта. Начало в 15.00. Вход свободный.
Адрес библиотеки №76 им. М. Ю. Лермонтова: ул. Барболина, дом 6.
Фото: представлено библиотекой №76.
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