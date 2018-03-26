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Лекции для будущих родителей проведут в Черемушках
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Лекции для будущих родителей проведут в Черемушках 

Мои Черемушки 1 час назад
Фото: Мои Черемушки
20 апреля в центре планирования и репродукции на Севастопольском проспекте, дом 24А пройдет день открытых дверей. На мероприятии можно будет увидеть работу центра изнутри: заглянуть в дородовое отделение, в палату послеродового отделения, родильный блок, а также познакомиться с врачами.
Главврач расскажет о специфике работы центра планирования семьи и репродукции и предстоящих планах. Телефон для справок: +7 (962) 911-11-11. Также традиционные дни открытых дверей пройдут и в других в столичных больницах и медицинских центрах на Юго-Западе Москвы. Так, родильный дом № 10 на Азовской улице, дом 22, проведет «Школу матерей» с консультациями врачей о влиянии грудного вскармливания на здоровье ребенка и матери, о технике дыхания, подготовке к родам, о документации при поступлении.
Кроме этого, городская клиническая больница имени С. И. Спасокукоцкого весь месяц будет проводить акцию «Врачи — ветеранам». Пациентов проконсультируют уролог, кардиолог, эндокринолог, невролог, гастроэнтеролог, гинеколог. При необходимости ветераны смогут сделать УЗИ, рентген, сдать анализы. Полное расписание и адреса клиник — по ссылке.
Мои Черемушки: последние новости
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