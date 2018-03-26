Задайте вопрос писателю-фантасту Дэвиду Брину!

Дорогие друзья, мы рады анонсировать новый и очень необычный выпуск нашей передачи «Мир фантастики Live»! К нам в гости заглянет американский писатель-фантаст Дэвид Брин, с которым мы будем общаться в прямом эфире.

Дэвид Брин известен любителям фантастики сразу по нескольким ключевым произведениям. Во-первых, он писал для межавторского цикла свободных продолжений Айзека Азимова . Во-вторых, его перу принадлежит научно-фантастический роман «Почтальон», действие которого разворачивается на постапокалиптической Земле. За эту книгу Брин был удостоен премии Локус, а в 1997 вышел одноимённый фильм Кевина Костнера . В-третьих, совсем недавно писатель выпустил ещё один научно-фантастический роман — масштабное «Бытие». Действие книги разворачивается вокруг рабочего Джеральда, который убирает на орбите мусор. Случайно он находит среди обломков и отходов некий инопланетный «артефакт» — эта вещица мигом приковывает всеобщее внимание!

Даже если вы не знакомы с работами Брина, всё равно пишите свои вопросы в комментариях. Самые интересные из них мы зададим в прямом эфире.

Ждём вас в четверг, 29 марта, 12:50 (время московское).